В Карагандинской области запустили крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию

Караганда. 24 января. Kazakhstan Today - Карагандинская область начала масштабный переход на "зелёные" технологии. В городе Сарани заработала солнечная электростанция, которую уже назвали самой крупной в Центральной Азии, передает Kazakhstan Today.





На площади в 164 гектаров размещены 307 тыс. вольтаических панелей. Они и будут преобразовывать энергию солнца в электрическую, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.





Глава государства перед нами поставил задачу: к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%. И сегодня мы сделали большой шаг к достижению этой цели. Запускаемая сегодня солнечная электростанция на 100 мегаватт. Чтобы вы представляли мощь, этой энергии хватит на 10 городов, таких как Сарань. Добавлю, что в нашей области идёт строительство ещё двух таких же солнечных электростанций общей мощностью на 90 мегаватт", - сказал глава региона Ерлан Кошанов.





Панели, установленные на электростанции в Сарани, принадлежат последнему поколению солнечных батарей, у которых нет металлической окантовки. За счёт этого на них не скапливается снег, а дождь просто стекает на землю, не причиняя им никакого вреда. Даже в самую пасмурную погоду панели смогут вырабатывать около 10-15 мегаватт. Срок эксплуатации панелей - 40 лет.

СЭС - это полностью частный проект. Инвесторами выступила группа европейских компаний. Они вложили в проект $137 млн. Для наиболее эффективной работы панелей в Сарани специально построили новую подстанцию и привели в порядок все электролинии.





Присутствующий на церемонии запуска станции министр энергетики РК Канат Бозумбаев призвал инвесторов не останавливаться исключительно на солнечной энергии, а строить также и ветряные электростанции.





Как отметил аким Карагандинской области, в регионе реализуются 33 крупных инвестиционных проекта на 1 трлн тенге. 17 проектов - с иностранным участием, и стоит отметить, что некоторые из инвесторов уже выразили желание продолжить сотрудничество с Казахстаном.





Так, например, в день открытия станции инвесторы из Евросоюза заключили меморандум с акиматом Карагандинской области. Бизнесмены заявили, что готовы инвестировать $500 млн в развитие альтернативных источников энергии в ближайшие годы.





На эти деньги мы планируем построить ещё 3-4 крупных объекта "зелёной" энергетики. Мы уже предложили ряд проектов нашим европейским партнёрам, и уверены в плодотворной работе с местной властью, так как здесь созданы все условия для инвесторов", - сообщил Ян Зонненшайн, представитель группы инвесторов АО Sonnenenergie.





Запуск новых предприятий, по словам инвесторов, позволит создать в Карагандинской области более сотни новых рабочих мест.





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