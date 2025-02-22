В Карагандинской области более тысячи объектов адаптировали для лиц с инвалидностью

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Караганда. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды в Карагандинской области проведена полная адаптация 1080 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.





В настоящее время реализуются: концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025-2030 годы, дорожная карта партии Amanat на 2023-2027 годы и проект "Халықпен бірге".





В дорожной карте партии Amanat в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 40 тыс. объектов, включенных в интерактивную карту доступности. Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов. Таким образом, в 2023 году - 20% объектов на карте, в 2024 - 40%, в 2025 - 60%, в 2026 - 80%, в 2027 - 100%. В настоящее время по стране полностью адаптировано 22 777 объектов.





До конца 2024 года по Карагандинской области было запланировано провести адаптацию на 691 объекте, план регионом перевыполнен, адаптация проведена на 1080 объектах.





Из 1080 объектов в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:





- объекты здравоохранения - 129;





- объекты образования - 279;





- объекты культуры - 191;





- объекты торговли и оказания услуг - 124;





- государственные и квазигосударственные организации - 229;





- объекты спорта - 31;





- объекты транспортной инфраструктуры - 10;





- объекты социальной защиты - 9;





- прочие - 78.





Кроме того, по итогам 2024 года в рамках государственного контроля департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты по Карагандинской области проведено 134 проверки объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства, торговли и др. Из них: 43 - в рамках профилактического контроля, 52 - внеплановых проверок, 39 - по требованию органов прокуратуры.





По итогам проверок выдано 68 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 67 административных штрафов на сумму свыше 11,8 млн тенге.