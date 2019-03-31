В Карагандинской области ликвидируют подтопление нескольких домов в селе Кызылкой

29 марта в Шетском районе вследствие поднятия уровня воды на реке Кызылкой произошел перелив воды из русла. Возникла угроза подтопления села Кызылкой. Вода зашла на дворовые территории девяти жилых домов", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.
Силами и средствами подразделений ДЧС Карагандинской области и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке воды из дворов и по укреплению вала вдоль реки Кызылкой путем укладки около 1500 единиц мешкотары, протяженностью около 600 метров, высотой 40 сантиметров. Выполняется вручную дробление льда.
Аким области лично проверил проводимые противопаводковые мероприятия в населенном пункте. По состоянию на 17.00 30 марта отмечается спад уровня воды. Также проведены дополнительные обходы и инструктаж населения по действиям при паводках", - отметили в ведомстве.
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