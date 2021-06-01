В Карагандинской области назначен новый прокурор

КАРАГАНДА. 31 МАЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан на должность прокурора Карагандинской области назначен государственный советник юстиции 3-го класса Кусаин Игембаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кусаин Игембаев родился в 1962 году в городе Балхаше Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "правоведение", - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Игембаев начал трудовую деятельность в 1986 году следователем прокуратуры города Жезказгана.

Новый прокурор имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором Темиртау, первым заместителем прокурора Карагандинской области, заместителем и первым заместителем главного военного прокурора, военным прокурором Восточного региона, начальником департамента Генеральной прокуратуры. Последние 4 года руководил прокуратурой Восточно-Казахстанской области.

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