В Карагандинской области обсудили реализацию антикоррупционных программ

Караганда. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области продолжается реализация проектного офиса «Адалдык аланы». Заседание региональной комиссии по противодействию коррупции прошло в онлайн-режиме с участием акима области Жениса Касымбека, передает Kazakhstan Today.





В ходе мероприятия участники обсудили реализацию антикоррупционных программ. Сегодня главной задачей является искоренение бытовой коррупции, формирование нулевой терпимости к мздоимству. Для усиления этой работы предложено во всех городах и районах активизировать работу проектного офиса «Сарыарка - адалдык аланы».





Женис Касымбек отметил необходимость усиления профилактической работы и подчеркнул, что не во всех ведомствах утверждены планы по противодействию коррупции. Также глава региона напомнил о персональной ответственности первых руководителей.





«Открытость и прозрачность госорганов - это один из приоритетов в работе по противодействию коррупции. Но сегодня открыто лишь пять сервисных акиматов в Караганде, Сатпаеве, Жезказгане, Осакаровском и Нуринском районах. Несмотря на наши рекомендации, в остальных регионах они пока не созданы», - сказал руководитель департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Денис Шакенов.





Он предложил активизировать работу по открытию проектного офиса «Адалдык аланы» во всех городах и районах. Цель этого проекта - сокращение уровня коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции, повышение доверия граждан к институтам государственной власти в нашей области.





Денис Шакенов также отметил слабую инициативу местных исполнительных органов по устранению коррупционных рисков в своей деятельности. Так, за первое полугодие местными исполнительными органами области проведён 21 внутренний анализ коррупционных рисков, и лишь в трёх случаях из них выявлены коррупционные риски.





На заседании говорилось о развитии проектов «Адал Комек» и «Интерактивная карта открытых бюджетов». Сегодня на интерактивной карте бюджетов данные разместили 1 274 организации.





В завершение встречи Женис Касымбек дал поручения акимам городов и районов по реализации антикоррупционных программ.

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