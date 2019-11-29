В Карагандинской области по программе ГЧП открыли новый детсад

Караганда. 28 ноября. Kazakhstan Today - В городе Шахтинске Карагандинской области по программе государственно-частного партнерства открыли новый детский сад "Дошкольная академия "Інкарім", передает Kazakhstan Today.

Открытие детсада прошло в преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан. Дошкольное учреждение сможет принять 270 детей от года до шести лет. Здесь их будут учить казахскому, русскому и английскому языкам, хореографии, театральному мастерству, живописи, пению. По желанию дети смогут заниматься йогой и посещать детский кинотеатр, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Отмечается, что детский сад полностью оборудован мебелью, игрушками, на территории расположена современная игровая площадка. Здесь также есть музыкальный и спортивный залы со всем необходимым инвентарём. Для детей работает клуб раннего развития "Здоровячок".

Воспитанники из малообеспеченных, многодетных семей и семей оралманов смогут посещать сад бесплатно, для остальных категорий действует сниженная система оплаты.

Торжественную церемонию открытия посетили заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов, депутат сената парламента Республики Казахстан Сергей Ершов и другие почётные гости. Они вручили воспитанникам детского сада подарки, поздравили малышей и их родителей.

Основатель детского сада Фархат Маденов, в свою очередь, заверил гостей в том, что его учреждение станет местом, где дети будут с удовольствием и пользой проводить время, расти и развиваться.

И еще одно важное событие произошло в Карагандинской области в преддверии Дня Первого Президента. В Жезказгане многодетные семьи Байкенжиновых и Жумагуловых получили ключи от квартир. Новосёлов поздравила заместитель акима города Зина Акилбекова и пожелала счастья и благополучия, проинформировали в пресс-службе акима региона.

В семье Байкенжиновых шесть детей, один из которых инвалид 1-й группы. Мать ухаживает за ребёнком, поэтому нигде не работает. Отец семейства является инвалидом 3-й группы. До этого он работал электромонтёром в электросетевой компании.

Семья Жумагуловых также воспитывает шестерых детей. Супруга - домохозяйка, а муж трудится разнорабочим на предприятии "Управление городскими автодорогами".

По информации акимата, в Жезказгане за счёт средств, выделенных из республиканского бюджета, для многодетных семей уже выкупили 25 квартир. До конца года для этой категории очередников планируется приобрести на вторичном рынке ещё пять квартир.

Всего в городе в очереди на получение жилья стоят 2457 человек. В том числе в квартирах нуждаются 192 многодетные семьи. До конца 2019 года благодаря помощи государства жильём в городе обеспечат 37 многодетных семей.

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