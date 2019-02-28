В Карагандинской области поддержали новую стратегическую программу партии "Нур Отан"

Караганда. 27 февраля. Kazakhstan Today - Члены партии "Нур Отан" из Карагандинской области прислали свои отклики по итогам прошедшего сегодня в Астане XVIII съезда партии, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Астане состоялся XVIII съезд партии "Нур Отан", на котором были подведены итоги 20-летней плодотворной работы, а также состоялось масштабное обсуждение новой стратегической Программы партии до 2030 года "Общество благополучия: 10 целей десятилетия". Я очень внимательно наблюдала за работой съезда с помощью прямой трансляции, ведь это событие стало одним из самых ожидаемых в стране. Главными его темами стали повышение качества жизни казахстанцев, рост их благосостояния, принятие мер по укреплению экономики и серьезное изменение политики регионов в рамках развития социально ориентированного государства, для этого будут привлечены средства из Национального фонда. С помощью новой программы партии "Нур Отан" и реализуя партийный проект "Счастливая семья" будет осуществлена государственная поддержка многодетных семей, работающих родителей малолетних детей, произойдет совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам и расширятся возможности для улучшения жилищных условий социально уязвимых слоев населения", - сказала член депутатской фракции партии "Нур Отан" в маслихате Балхаша Лидия Власова.

Она рассказала о конкретных мерах, которые будут приняты. В частности, произойдет повышение критерия оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума.

Пособие родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, вырастет на 30%. Будет установлена минимальная выплата в размере 20 789 тенге на каждого ребенка в многодетных семьях, разработан льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережений, увеличится заработная плата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы и низовых сотрудников исполнительных органов районного и областного уровня", - перечислила Лидия Власова.

Она отметила, что перед партийцами стоят задачи по доведению реформ в образовании до намеченных результатов, чтобы дети и молодежь стали компетентными, продвинутыми и конкурентоспособными на рынке труда.

Немаловажным является и развитие качественного здравоохранения. Повышению уровня комфорта граждан будут способствовать и серьезные изменения в региональной политике по обеспечению стандартов качества жизни - необходимой транспортной инфраструктурой, водоснабжением и водоотведением, электроснабжением и газификацией, решение других актуальных вопросов социального благополучия населения. Призываю своих коллег-депутатов, членов депутатской фракции партии "Нур Отан" в городском маслихате, председателей первичных партийных организаций Балхашского городского филиала партии "Нур Отан", всех членов партии на местах активно и ответственно включиться в работу по решению масштабных задач, поставленных перед нами и своевременно реагировать на запросы населения, мобилизовать все силы и ресурсы, и стать связующим звеном между гражданами и государством", - резюмировала Лидия Власова.

С ней согласен и Владимир Кошевец - руководитель этнокультурного объединения "Рябина" Осакаровского района.

Как представитель этнокультурного объединения, с уверенностью могу сказать, что озвученные главой государства в ходе XVIII съезда партии "Нур Отан" поручения - реальный фактор дальнейшей успешной социальной политики, да и не только социальной. Все мы услышали слова Елбасы о важнейших приоритетах - обеспечение всех жителей страны чистой питьевой водой и проведение масштабной газификации. С каждым годом мы становимся свидетелями роста качественной инфраструктуры, ее повсеместного внедрения в самых отдаленных регионах страны. И, конечно же, главой государства сделан огромный шаг по поддержке малообеспеченных и многодетных семей нашей страны - это огромное снижение процентной ставки при предоставлении жилищных займов до 2-3%", - сказал он.

Не менее важным, по мнению В. Кошевца, стало поручение по минимальной выплате на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме 21 тыс. тенге.

Все это часть работы огромного механизма, инициированного главой государства и направленного на благополучие каждого из нас, каждой семьи!" - подчеркнул он.

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