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В Карагандинской области появится сервисная полиция

29.11.2019, 12:06 10315
В Карагандинской области появится сервисная полиция
Караганда. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области появится сервисная полиция, передает Kazakhstan Today.
 
Это пилотный проект, который изменит принцип работы полиции в регионе. Ему предстоит приблизить правоохранительную систему к людям и поднять доверие к полицейским, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
 
В сервисную полицию будут входить не только правоохранители, но и врачи, педагоги и сотрудники соцзащиты. Они будут изучать криминогенную обстановку в городе, узнавать о том, какие проблемы волнуют местных жителей, и в дальнейшем определять план мероприятий для решения проблем.
 
За основу взяли модель работы полиции в Великобритании и других европейских странах. Там сотрудники опираются на общественное мнение, активно взаимодействуют с местными сообществами, правозащитниками и СМИ.
 
Как уточнили в пресс-службе, работа полиции в новом формате предполагает сервисные функции, а ее главная задача - помочь человеку, попавшему в беду.
 
В рамках проекта будет создана межведомственная группа по обеспечению безопасности при акимате. Основная цель этой группы - быстрое решение проблем, а её задача - предоставлять аналитические данные представителям власти и полиции. Они будут выявлять основные проблемы и определять ключевые решения.
 
На прошедшем в акимате области совещании обсудили реализацию пилотного проекта в регионе. В обсуждении приняли участие аким Карагандинской области Женис Касымбек, заместитель министра МВД РК Алексей Калайчиди, а также посол Дьердь Сабо - глава офиса программ ОБСЕ в городе Нур-Султане и Ги Вине - глава отдела по стратегическим вопросам полицейской деятельности департамента транснациональных угроз ОБСЕ.
 
Женис Касымбек подчеркнул, что Карагандинская область - первая в Казахстане, где запускается пилотный проект сервисной полиции.
 

Это мероприятие реализуется в рамках поручений Елбасы и главы государства по созданию партнёрских отношений между полицией и обществом. Со стороны акимата будет оказана всесторонняя поддержка проекта. Для нас это знак большого доверия со стороны ОБСЕ. Мы получили возможность внедрения на практике международного опыта по обеспечению общественной безопасности", - сказал Женис Касымбек.

 
В свою очередь, посол ОБСЕ Дьердь Сабо рассказал о задачах проекта.
 
"Я рад, что наш пилотный проект первым будет внедряться в Карагандинской области. Здесь исторически сложилась интеллектуальная, трудовая и экономическая опора Казахстана. Со стороны ОБСЕ мы содействуем внедрению сервисного, так называемого общественно ориентированного подхода к полицейской работе, разрабатываем стандарты и методику. Концепция сервисного подхода к обеспечению безопасности, о который мы говорим, призвана содействовать в решении проблем местного сообщества", - сказал он.
 
Посол подчеркнул, что преступность - это прежде всего социальное явление. И без поддержки населения невозможно добиться успехов ни в одной сфере, в том числе и в охране общественного порядка.
 
"В рамках проводимой реформы мы постарались максимально изучить лучший зарубежный опыт. Надеюсь, наши совместные усилия будут правильно восприняты карагандинцами. И мы сможем уже в ближайшее время транслировать ваш опыт другим регионам страны", - отметил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.
 

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