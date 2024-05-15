14.05.2024, 18:44 48126
В Карагандинской области прокуроры защитили права 412 учащихся
Виновные привлечены к ответственности
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Караганда. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Шетского района провела комплексную проверку деятельности КГУ "Интернат при опорной школе имени Алтынсарина" Шетского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.
В комплекс здания ресурсного центра входит трехэтажное общежитие, соответствующее требованиям для проживания 100 обучающихся детей из близлежащих сел.
В конце 2022 года решением комиссии без санитарно-эпидемиологического заключения дети выселены из общежития и размещены на втором этаже здания центра, не предусмотренного для проживания детей.
Уменьшение количества учебных кабинетов, переоборудование отдельных кабинетов в хозяйственные помещения привело к нарушению установленных норм площади обучающихся, мест отдыха, санитарных узлов, пищеблоков и т.д.
Проверка показала, что на втором этаже общежития дислоцируется ГУ "Отдел образования Шетского района", а на третьем организовано общежитие для начальника отдела образования, сотрудников и методистов ГУ.
Это обстоятельство вызывало недовольство среди населения.
По акту прокурорского надзора детей вернули в здание общежития, спальные помещения ресурсного центра переоборудованы в учебные кабинеты.
Теперь 412 обучающихся в центре детей могут получать качественное образование.
Виновные привлечены к ответственности.
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15.05.2024, 13:24 1801
С риском для жизни: грубые нарушения безопасности обнаружили в военных школах Казахстана
Здания школ требуют капитального ремонта, обучение в них представляет угрозу жизни и здоровью слушателей
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура выявила ряд грубых нарушений в деятельности военных среднеобразовательных учреждений "Жас-Ұлан" в городах Алматы, Караганде и Шымкенте, где обучаются 908 несовершеннолетних слушателей.
Изучены вопросы безопасности и качества образовательных услуг учебно-материального процесса, соблюдения противопожарных и санитарных норм и правил", - сообщили в ГВП.
Результаты проверки вскрыли ряд нарушений.
Выявлены нарушения несоблюдения безопасности детей, нарушения норм противопожарных и санитарных норм и правил, недостаточного материально-технического оснащения школ и другие", - проинформировали в ведомстве.
В частности, детей на школьном автобусе перевозил водитель, не имеющий соответствующей категории водительских прав.
Оснащение школ не соответствует положенным нормам (мебель, кровати, тумбы, парты, стулья), отсутствует спортивный инвентарь в школах (маты, спортивные тренажеры, футбольные, волейбольные мячи). Здания школ требуют капитального ремонта, обучение слушателей в них представляет угрозу их жизни и здоровью", - подчеркнули в прокуратуре.
По всем указанным фактам в Министерство обороны внесено представление об устранении нарушений законности.
По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора выделены средства для ремонта школ, разработан план по устранению нарушений законности, 14 ответственных должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности", - резюмировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в детсадах и школах Павлодарской области работали осужденные за убийство и побои.
Грубые нарушения безопасности также обнаружили в школах Жетысу.
15.05.2024, 11:01 7326
Мопеды обяжут регистрировать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.
Основной закон будет контролировать движение малых электрических и отдельных видов транспортных средств, что позволит урегулировать правила эксплуатации и движения мопедов.
В этой связи мопеды объемом двигателя менее 50 куб. см будут отнесены к механическим транспортным средствам и подлежать государственной регистрации с получением государственного номерного знака", - сообщили в мажилисе.
Поправки доработали с учетом большого количества завезенных в страну мопедов. Чтобы предотвратить организационный коллапс, новые требования о регистрации будут введены в действие через 6 месяцев после подписания закона. Это время дается для легализации таких мопедов.
Кроме того, водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения.
Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев.
Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
Если раньше за нарушение ПДД их наказывали штрафом в размере 2 МРП в соответствии со статьей 615 КоАП как иных участников дорожного движения, то после принятия норм водители мопедов будут нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора им будет грозить штраф в размере 10 МРП, как это предусмотрено в статье 599 КоАП", - разъяснили в мажилисе.
За управление мопедом в пьяном виде сейчас предусмотрена ответственность по статье 440 КоАП и штраф в размере 5 МРП.
После принятия норм водители мопедов будут нести ответственность по статье 608 КоАП - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Санкция данной статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - уточняется в информации.
Не имевшие водительских прав нарушители ПДД не смогут получить их в течение 7 лет.
После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение 7 лет.
На сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет", - подчеркнули в мажилисе.
Ранее сообщалось, что требования к мопедистам ужесточат в Казахстане. В прошлом году в Казахстане произошло более 3,4 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних. В частности, несмотря на обновленные правила для мопедистов и самокатчиков, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов.
15.05.2024, 10:18 8951
В Алматы хотят переименовать несколько улиц
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы планируют переименовать несколько улиц. Об этом сообщили в городском маслихате.
От горожан поступили обращения о присвоении улицам мегаполиса имен известных деятелей искусства Казахстана: певца Ермека Серкебаева, композитора Ескендира Хасангалиева, актеров Юрия Померанцева и Владимира Толоконникова", - проинформировали в маслихате.
По проекту решения маслихата города планируется переименовать часть проспекта имени Ю. Гагарина от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе на улицу имени Владимира Толоконникова.
Присвоить имя Ескендира Хасангалиева планируется безымянной улице в микрорайоне Жас Канат Турксибского района, имя Юрия Померанцева дадут безымянной улице в Бостандыкском районе города.
Отмечается, что проект решения будет отправлен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.
14.05.2024, 20:42 41036
Кадровые перестановки произошли в Минздраве РК
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Вячеслав Дудник освобожден от должности вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства.
Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.
Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.
В разные годы занимал различные должности в медицинских учреждениях. Работал в структуре Медицинского центра управления делами президента РК. Руководил управлением здравоохранения Костанайской области.
14.05.2024, 17:46 50546
По всему Казахстану 15 мая прозвучат сирены
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Завтра, 15 мая, во всех регионах Казахстана, кроме Астаны, в рамках республиканского командно-штабного учения "Өрт-2024" прозвучат сирены, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
15-16 мая 2024 года в стране пройдет республиканское командно-штабное учение "Өрт-2024". Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в области Абай. В рамках учения в течение двух дней во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что в ходе учения будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров.
Ранее сообщалось, что в Алматы внедрят новую систему оповещения о ЧС.
14.05.2024, 16:00 56636
Цифровизация госуправления, развитие ИИ: Токаев дал поручения новому главе Минцифры
Фото: Акорда
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Недавно назначенный на пост министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и планах работы министерства, сообщает Акорда.
В ходе встречи президент дал Мадиеву ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.
В свою очередь глава МЦРИАП рассказал Касым-Жомарту Токаеву о выстраивании институциональной базы для цифровой трансформации государственного управления и отраслей.
Также он проинформировал о законодательном закреплении обязательности реинжиниринга, пересмотре более 600 бизнес-процессов и запуске процесса цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.
Министр озвучил предлагаемые подходы к внедрению искусственного интеллекта, рассказал о формировании экосистемы AI-driven government и перспективах вывода казахстанских IT-компании на экспортные рынки.
Напомним, на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев был назначен 6 мая. На этой должности он сменил Багдата Мусина, который руководил министерством с 2020 года.
14.05.2024, 13:38 61036
В Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О слабом пожарно-техническом оснащении лесных и природоохранных учреждений заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
По его словам, в прошлом году огнем было уничтожено свыше 116 тыс. гектаров лесного фонда. Материальный ущерб без учета вреда экологии превысил 160 млрд тенге.
Системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено всего лишь 2% общей площади государственного лесного фонда. Благодаря внедренной на территории национального парка "Бурабай" смарт-системе в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт будут использовать и в других природных парках и резерватах", - подчеркнул глава кабмина.
Также в прошлом году при тушении крупных лесных пожаров не хватало беспилотников, что не позволило проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей.
Есть в Казахстане производители таких аппаратов. Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. Все эти вопросы требуют комплексного решения и скоординированной работы центральных и местных государственных органов", - заявил Бектенов.
Воздушных судов МЧС тоже было недостаточно, поэтому в прошлом году для тушения крупных лесных пожаров были привлечены вертолеты Министерств обороны, внутренних дел и КНБ.
В данный момент в режиме постоянной готовности находятся 19 бортов авиации Казавиаспаса, из них 9 оснащены водосливными устройствами. Для аэровизуальной разведки имеется 120 беспилотников", - говорится в информации.
Процент износа имеющейся техники также остается высоким и составляет 72% по пожарным машинам, 50% по тракторам и 55% по патрульным. В связи с чем на материально-техническое оснащение в этом году из местных бюджетов выделено 3,8 млрд тенге, а для природоохранных организаций МЧС из различных источников предусмотрено 15,4 млрд тенге.
Согласно прогнозу Казгидромета, в этом году ожидается жаркое и засушливое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Только в этом году зарегистрировано около 30 лесных пожаров.
Тем не менее работа по предупреждению лесных пожаров в некоторых регионах ведется на ненадлежащем уровне.
В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, Абай и Улытау создание минерализованных полос только начато и едва достигает трети от необходимого. Населенные пункты без таких распаханных полос никак не защищены от степного или лесного пожаров. В селах Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей до сих пор не очищены территории от сухой растительности и мусора", - заявил Бектенов.
Премьер-министр дал ряд поручений главам ведомств и регионов по исправлению ситуации.
Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
На днях двум руководителям резервата вынесли приговор. Они осуждены на 7 лет лишения свободы.
В этом году в МЧС появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.
14.05.2024, 12:51 62896
Более двух тысяч объектов проверили в Казахстане на террористическую уязвимость
Проверены школы, вузы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел РК Ержан Саденов доложил президенту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, сообщает Акорда.
По его словам, с начала года сократилось количество краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также правонарушений, совершенных в быту, в состоянии опьянения и на улицах.
Задержано 782 лица, в том числе за рубежом - 79. В страну экстрадировано 16 разыскиваемых", - доложил Саденов.
Он также сообщил президенту об обеспечении безопасности граждан в местах массового скопления людей.
Проверено свыше двух тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школы, вузы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения", - проинформировал министр.
За истекший период в страну въехало 4,2 млн иностранцев и выехало порядка 4 млн, из них 90% являются гражданами СНГ.
Также Саденов рассказал о работе по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, профилактике правонарушений, в том числе в сфере быта, ликвидации последствий паводков, дорожной безопасности и проведению внеочередной аттестации сотрудников МВД.
В завершение встречи Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Ранее сообщалось, что по итогам проверок МВД объекты массового скопления людей оштрафованы на 48 млн тенге.
ТРЦ, концертные залы и школы начали проверять после теракта в подмосковном "Крокусе", в результате которого погибли 143 человека.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?