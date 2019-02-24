В Карагандинской области проводят краткосрочное обучение по востребованным на рынке профессиям

Караганда. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проводят краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала председатель совета общественности по развитию образования Карагандинской области М. Жошина, краткосрочным профессиональным обучением могут воспользоваться все безработные граждане, вне зависимости от возраста, образования и места проживания.

Продолжительность краткосрочного профессионального обучения составляет от одного до шести месяцев, исходя из особенностей квалификации и навыков.

При этом участникам программы предоставляется материальная помощь. В частности, на проезд за весь период обучения в организациях образования, расположенных в пределах области, но вне населенных пунктов мест постоянного проживания участников программы, до места обучения и обратно выплачивается 4 месячных расчетных показателя (МРП) - 10 100 тенге. На проживание участникам программы выделается ежемесячно 5 МРП (12 625 тенге). А также платится стипендия в размере 16 759 тенге.

По словам Жошиной, обучение проводится более чем по 120 специальностям. По всем интересующим вопросам можно обратиться в центры занятости по месту жительства.

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