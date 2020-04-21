В Карагандинской области создадут более 1500 рабочих мест на проектах по ремонту автодорог

Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - Более 1500 рабочих мест будет создано на проектах по ремонту автодорог в Карагандинской области в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области продолжат приводить в порядок автомобильные дороги.

Несмотря на введённые ограничительные меры в рамках чрезвычайного положения в стране и карантина в области, задача по реализации планов по строительству жилья и ремонту дорог остаётся приоритетом, сообщил Женис Касымбек на аппаратном совещании, которое проходило в селекторном режиме.

В рамках второй пятилетки ремонтными работами планируется охватить более 3000 километров автомобильных дорог областного и районного значения. Это позволит создать порядка 7500 рабочих мест. К 2025 году доля автодорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 95%", - сказал он.





На 2020 год запланировано 32 проекта, реализация которых позволит создать свыше 1500 рабочих мест.





В 2020 году планируется реализовать 32 проекта, в том числе средний ремонт 20 участков, капитальный - одного, а также реконструкцию семи дорог и четырёх мостов", - доложил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов.

По его словам, в этом году ремонтами будет охвачено 533 километра автодорог областного и районного значения. На всех дорожных объектах создадут свыше 1500 рабочих мест. По итогам года показатель автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии должен увеличиться до 84%.

Капитальный ремонт продолжится на участке автомобильной дороги Караганда - Сарань - Шахтинск протяжённостью 19 километров. Средним ремонтом будет охвачено 14 участков общей протяжённостью 354 километра. Запланирована и реконструкция участков по дорогам: Новодолинка - Шахан - Молодецкое, Осакаровка - Молодёжное, Каражал - Атасу, Абай - Карабас - Жартас - Долинка, Киевка - Шахтёр - Пржевальское, Караганда - Уштобе - Курылыс.

На аппаратном совещании также обсудили планы строительства аэродромов в Каркаралинске и Улытау. Это необходимо для развития туризма в регионе. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование. Реализация проектов намечается в 2022-2023 годах.

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