В Карагандинской области создадут дорожную карту по реализации спецпроекта "Сакральная география"

Караганда. 5 августа. Kazakhstan Today - В Шетском районе состоялось выездное заседание Экспертного совета по реализации программы "Рухани жангыру" в Карагандинской области. В нём приняли участие историки, археологи, работники сферы культуры и образования, передает Kazakhstan Today.

Участники обсудили реализацию спецпроекта "Сакральная география" за минувшие два с половиной года. А также посетили расположенный в Шетском районе комплекс уникальных исторических памятников. Итогом этого заседания стали рекомендации Экспертного совета о дальнейшем развитии туризма в Шетском районе, сообщила пресс-служба акима региона.

По мнению экспертов, необходимо создать дорожную карту по дальнейшей реализации проекта "Сакральная география в Карагандинской области". Этот документ следует подготовить и представить руководству региона.

Также Экспертный совет рекомендовал развивать внутренний туризм и привлекать внимание ко всем историческим объектам в районе. Для этого в первую очередь следует развить транспортную инфраструктуру, проложить новые дороги и разработать конкретные маршруты по этим местам", - рассказал член Экспертного совета Серик Санаубаев.

Также было рекомендовано организовать поездки для школьников и студентов к историческим памятникам в Шетском районе.

Необходимо познакомить подрастающее поколение с недавними археологическими открытиями, сделанными в Карагандинской области. Они имеют большое историческое и научное значение", - говорят эксперты.

Спецпроект "Сакральная география" призван укрепить интерес к особо почитаемым памятникам природного и культурного наследия, светской и культовой архитектуры и мавзолеям. А также местам, связанным с историческими и политическими событиями, имеющими важную ценность в памяти народа Казахстана.

На сегодняшний день в Карагандинской области проводится большая работа по реставрации объектов, занимающих значительное место в историко-культурном наследии и выступающих в качестве символа национального единства и возрождения.

Участники выездного заседания также посетили комплекс археологических и исторических памятников в Шетском районе. В частности, они осмотрели мавзолей Каражартас, где расположена знаменитая Пирамида. Этот древний памятник с необычным архитектурным решением археологи обнаружили в 2016 году в Шетском районе. Памятник относится к Бегазы-Дандыбаевской культуре. Он датируется XV-XIV веками до н. э. и состоит из 30 сооружений.

Центральное место занимает крупный мавзолей, возведённый из камня. При раскопках были найдены и останки древнего человека.

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