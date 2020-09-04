В Карагандинской области восстанавливают пастбища

Караганда. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области высохшая степь вновь станет пригодной для выпаса скота, сообщили в областном акимате.





В регионе на средства областного бюджета реализуют пилотный проект по восстановлению деградированных пастбищ. Земли, расположенные вблизи населённых пунктов, окультурили многолетними травами. В скором времени здесь будет зелёный массив.

Карагандинская область первой в стране реализует такой пилотный проект. Это очень нужно, ведь остро встала проблема с пастбищами. Работа проводится на землях, которые за многие годы были вытоптаны скотом и потеряли способность к естественному возобновлению. Восстанавливать деградированные и низкопродуктивные пастбища начали в Бухаржырауском районе, в сельских округах Жанаталап, Тегис-жол и Ростовка. Посеяли многолетние травы - житняк и эспарцет. До конца года аналогичные работы планируется провести в Нуринском районе", - рассказал агроном управления сельского хозяйства Алпысбай Рахимжанов.

В каждом районе проектом охвачено по 1000 гектаров площади.

По словам специалиста, положительный эффект ожидается в ближайшие два года. Требуется время, чтобы травы окрепли и поднялись. И тогда на обновлённые пастбища можно будет выпускать скот.

В области порядка 40% всего поголовья сельскохозяйственных животных сосредоточено в частных подворьях. Реализация проекта позволит решить проблему с выпасом скота. Поддержка личных хозяйств и создание устойчивой кормовой базы в конечном счёте даст увеличение производства экологически чистой и дешёвой продукции животноводства.

По данным акиматов районов, по области около 1,5 млн гектаров пастбищных угодий возле населённых пунктов малопригодны для выпаса скота. Работа по улучшению земель продолжится.

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