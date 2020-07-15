Караганда. 14 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области вводят "Час акима" в соцсетях для общения с народом, передает Kazakhstan Today.

Акимы городов и районов Карагандинской области продолжают работать в социальных сетях. Теперь, помимо ведения собственных аккаунтов, первые руководители будут проводить в Instagram и Facebook прямые эфиры "Час акима", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Поручение повысить эффективность работы по получению обратной связи дал аким области Женис Касымбек.

Пандемия внесла свои коррективы в работу акиматов, так как не проводятся личные приёмы, нельзя организовывать сходы и встречи с населением. Однако у граждан есть вопросы, проблемы, обращения, и нам надо дать простой и действенный механизм для них. Жители области должны иметь возможность прямого взаимодействия с акимами всех уровней в нашей области. Надеюсь, "Час акима" станет эффективной площадкой для решения реальных проблем сельчан и городских жителей", - сказал на аппаратном совещании глава региона.

Такие эфиры будут проводить дважды в неделю: по вторникам с 09.00 до 10.00 и по пятницам с 15.00 до 16.00. Аким Нуринского района станет устраивать интернет-встречи с населением по вторникам и пятницам с 11.00 до 12.00. Улытауского района - в те же дни с 12.00 до 13.00.

В режиме онлайн акимы городов и районов будут отвечать на вопросы и принимать обращения граждан.

Аккаунты, на которых будут проводиться прямые эфиры с акимами:

Караганда: @akimat_qaragandy

Балхаш: @Balqash_qalasy_akimdigi

Жезказган: @akimatzhez

Каражал: @karazhal_akimat

Приозёрск: https://www.facebook.com/akimat.priozersk, https://vk.com/id529978848, https://instagram.com/akimat_priozersk?igshid=1qmrql9fu54r4

Сатпаев: @akimat.satpaev

Сарань: @temirkhanovyerzhan

Темиртау: @ashimov_galym

Шахтинск: @presssluzhbagshakhtinska

Абайский район: @assanov.bk

Актогайский район: @aktogaiaudanyakimdigi

Бухаржырауский район: @shagurashid

Жанааркинский район: @jurzhanbekkozhin

Каркаралинский район: @eldardyussetayev

Нуринский район: @nura_akimat

Осакаровский район: https://www.facebook.com/akimatosago

Улытауский район: @ulytau.akimat

Шетский район: @shetaudany

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства