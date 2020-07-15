В Карагандинской области вводят "Час акима" в соцсетях для общения с народом

Акимы городов и районов Карагандинской области продолжают работать в социальных сетях. Теперь, помимо ведения собственных аккаунтов, первые руководители будут проводить в Instagram и Facebook прямые эфиры "Час акима", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Поручение повысить эффективность работы по получению обратной связи дал аким области Женис Касымбек.
Пандемия внесла свои коррективы в работу акиматов, так как не проводятся личные приёмы, нельзя организовывать сходы и встречи с населением. Однако у граждан есть вопросы, проблемы, обращения, и нам надо дать простой и действенный механизм для них. Жители области должны иметь возможность прямого взаимодействия с акимами всех уровней в нашей области. Надеюсь, "Час акима" станет эффективной площадкой для решения реальных проблем сельчан и городских жителей", - сказал на аппаратном совещании глава региона.
Такие эфиры будут проводить дважды в неделю: по вторникам с 09.00 до 10.00 и по пятницам с 15.00 до 16.00. Аким Нуринского района станет устраивать интернет-встречи с населением по вторникам и пятницам с 11.00 до 12.00. Улытауского района - в те же дни с 12.00 до 13.00.
В режиме онлайн акимы городов и районов будут отвечать на вопросы и принимать обращения граждан.
Аккаунты, на которых будут проводиться прямые эфиры с акимами:
Караганда: @akimat_qaragandy
Балхаш: @Balqash_qalasy_akimdigi
Жезказган: @akimatzhez
Каражал: @karazhal_akimat
Приозёрск: https://www.facebook.com/akimat.priozersk, https://vk.com/id529978848, https://instagram.com/akimat_priozersk?igshid=1qmrql9fu54r4
Сатпаев: @akimat.satpaev
Сарань: @temirkhanovyerzhan
Темиртау: @ashimov_galym
Шахтинск: @presssluzhbagshakhtinska
Абайский район: @assanov.bk
Актогайский район: @aktogaiaudanyakimdigi
Бухаржырауский район: @shagurashid
Жанааркинский район: @jurzhanbekkozhin
Каркаралинский район: @eldardyussetayev
Нуринский район: @nura_akimat
Осакаровский район: https://www.facebook.com/akimatosago
Улытауский район: @ulytau.akimat
Шетский район: @shetaudany
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