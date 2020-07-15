Система Orphus

В Карагандинской области вводят "Час акима" в соцсетях для общения с народом

14.07.2020, 11:13 8479
Караганда. 14 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области вводят "Час акима" в соцсетях для общения с народом, передает Kazakhstan Today.
 

Акимы городов и районов Карагандинской области продолжают работать в социальных сетях. Теперь, помимо ведения собственных аккаунтов, первые руководители будут проводить в Instagram и Facebook прямые эфиры "Час акима", - сообщили в пресс-службе главы региона. 

 
Поручение повысить эффективность работы по получению обратной связи дал аким области Женис Касымбек.
 

Пандемия внесла свои коррективы в работу акиматов, так как не проводятся личные приёмы, нельзя организовывать сходы и встречи с населением. Однако у граждан есть вопросы, проблемы, обращения, и нам надо дать простой и действенный механизм для них. Жители области должны иметь возможность прямого взаимодействия с акимами всех уровней в нашей области. Надеюсь, "Час акима" станет эффективной площадкой для решения реальных проблем сельчан и городских жителей", - сказал на аппаратном совещании глава региона.

 
Такие эфиры будут проводить дважды в неделю: по вторникам с 09.00 до 10.00 и по пятницам с 15.00 до 16.00. Аким Нуринского района станет устраивать интернет-встречи с населением по вторникам и пятницам с 11.00 до 12.00. Улытауского района - в те же дни с 12.00 до 13.00.
 
В режиме онлайн акимы городов и районов будут отвечать на вопросы и принимать обращения граждан. 
 
Аккаунты, на которых будут проводиться прямые эфиры с акимами:
 
Караганда: @akimat_qaragandy
 
Балхаш: @Balqash_qalasy_akimdigi
 
Жезказган: @akimatzhez
 
Каражал: @karazhal_akimat
 
Приозёрск: https://www.facebook.com/akimat.priozersk, https://vk.com/id529978848, https://instagram.com/akimat_priozersk?igshid=1qmrql9fu54r4
 
Сатпаев: @akimat.satpaev
 
Сарань: @temirkhanovyerzhan
 
Темиртау: @ashimov_galym
 
Шахтинск: @presssluzhbagshakhtinska
 
Абайский район: @assanov.bk
 
Актогайский район: @aktogaiaudanyakimdigi
 
Бухаржырауский район: @shagurashid
 
Жанааркинский район: @jurzhanbekkozhin
 
Каркаралинский район: @eldardyussetayev
 
Нуринский район: @nura_akimat
 
Осакаровский район: https://www.facebook.com/akimatosago
 
Улытауский район: @ulytau.akimat
 
Шетский район: @shetaudany
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая