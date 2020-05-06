В Карагандинской области запустили патронный завод

Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, реализацию проекта "Казахстанский патронный завод" осуществляет ТОО "Steel Manufacturing". Это современное, высокотехнологичное предприятие, отвечающее международным стандартам производства стрелковых боеприпасов, которое входит в состав АО "Национальная Компания "Казахстан инжиниринг".
Данный проект, реализованный при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, позволит нам выпускать продукцию по стандартам, применяемым в Казахстане и странах ОДКБ, и тем самым исключит зависимость Казахстана в импорте боеприпасов данной номенклатуры. Запуск завода позволит полностью покрыть потребность в патронах всех силовых ведомств Казахстана, а также открывает новый экспортный потенциал. В планах дооснащение предприятия, с целью расширения возможности производства патронов по стандартам НАТО, что позволит расширить географию поставок. Кроме того, проект даёт нам возможность формировать отечественный квалифицированный персонал и создавать новые рабочие места", - подчеркнул председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" Куаныш Бишимов.
В настоящее время ведется работа по разработке и утверждению национальных стандартов Республики Казахстан для осуществления экспорта данной продукции.
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