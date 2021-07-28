НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - В Казахстане подвели итоги выборов сельских акимов , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране работали 1847 избирательных участков. В голосовании принимали участие больше 1 млн 200 тысяч человек. Это 13% от общего числа избирателей. Выбрать им предстояло 730 акимов, сообщает " Хабар 24 ".

В Алматинской области в акимы сельских округов выбраны 11 самовыдвиженцев. Одержали победу в выборах по партийным спискам и 57 кандидатов от партии Nur Otan, а также 3 человека от партии "Ауыл". Из 71 вновь выбранного акима 39 - действующие. Остальные - представители коммерческих структур, бюджетных организаций. Самому молодому главе сельской администрации 25 лет, самому возрастному - 62 года. В целом в выборах участвовали почти 222 тысячи избирателей, явка составила 67,5%.

Выборы состоялись в 16 районах и в одном городе области. Они прошли в рамках выборного законодательства, без каких-либо нарушений. Победили в сложной борьбе и две женщины. Одна из них - в Саркандском районе, Аманбоктерском сельском округе, вторая - в Ойтоганском округе Аксуского района", - сказал член областной избирательной комиссии Кахарман Жаксылык.

В Карагандинской области явка на выборах в регионе составила 76%. В 149 округах выбирали 75 сельских акимов. 61 победитель был выдвинут политическими партиями. 40 человек проживают в селах, которыми в ближайшие четыре года будут управлять. Три вновь избранных акима - женщины. 17 займут должность повторно.

Наибольшее количество голосов "за" - 100% набрал Шарип Аян в Шедертинском сельском округе Осакаровского района. Наименьший разрыв голосов у жителей поселка Актас и Дарья. Наибольшее количество голосов против всех - 116 - поселок Шашубай Актогайского района", - говорит председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов.

В Павлодарской области в избирательные бюллетени были внесены 135 кандидатов, 82 из них - самовыдвиженцы. Из избранных 44 акимов 34 являются госслужащими, среди них 29 боролись за свою должность повторно. Шесть человек - представители коммерческих структур, остальные - бюджетники и неработающие. Среди новоиспеченных акимов и семь женщин.

В Северо-Казахстанской области 80 процентов новоявленных руководителей - госслужащие, причём 42 акима жителями сельских округов были избраны повторно. Среди победивших есть также представители бюджетных и коммерческих организаций, один выпускник программы "Болашак" и двое временно неработающих. Кандидатов было 214, большинство из которых - самовыдвиженцы.

54 избранных акима проживают в сельском округе, где состоялись выборы, 14 - в районе, 3 - в области. Из избранных акимов 64 выдвинуты политическими партиями: Nur Otan - 55, "Ауыл" - 3, Aq jol - 2, ADAL - 1, НПК - 3. Семь акимов выдвинуты в порядке самовыдвижения", - сообщил председатель областной избирательной комиссии Тлеген Каскин.

90% новоизбранных акимов сельского уровня в Костанайской области - это выдвиженцы от политических партий. Они займут 58 кресел в акиматах. Оставшиеся семь мест пришлись на самовыдвиженцев. Всего в регионе выбирали 65 сельских руководителей. Средний возраст новых управленцев - 47 лет. В своём большинстве это преподаватели, экономисты, юристы, сельхозработники и инженеры.

Из избранных 65 акимов 56 являются госслужащими, в том числе 48 акимов избраны повторно на конкретный сельский округ свой. В 5 избирательных округах в Амангельдинском - 2, Джангельдинском - 2, Карасусксом и Узункольском районе кандидаты выдвигались только путём самовыдвижения. Политические партии здесь своих кандидатов не выдвигали", - сказал Александр Малашко, председатель областной избирательной комиссии.

В Западно-Казахстанской области 32% выбранных акимов оказались по специальности преподавателями, 25% - сельхозработники, меньше всего юристов - 3%. Семеро из выигравших выборы кандидатов - самовыдвиженцы, 1 - от ОСДП, 24 - от партии Nur Otan. Из 31 вновь избранного акима 17 - прежние главы этих же округов. На пост сельских акимов претендовал 81 кандидат, 42 из них - самовыдвиженцы.

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