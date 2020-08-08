В Казахстан прибыл гуманитарный груз от ВОЗ

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - В Казахстан прибыл гуманитарный груз, направленный Всемирной организацией здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Спецборт доставил в Алматы 200 кислородных концентраторов. Груз будет направлен в СК "Фармация" и далее распределён в медицинские организации страны, говорится в сообщении офиса ВОЗ в Казахстане.

ВОЗ продолжит оказывать поддержку в технической экспертизе и осуществлять медицинские поставки для оказания поддержки Казахстану в борьбе с пандемией", - сказала официальный представитель ВОЗ в Казахстане доктор Кэролайн Кларинваль.

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