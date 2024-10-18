В Казахстан прибыла военная делегация Китая

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о показателях социально-экономического развития по итогам третьего квартала 2024 года, сообщает пресс-служба Акорды.





В рамках реализации поручений главы государства усилены меры по диверсификации экономики. Рост ВВП за отчетный период в результате развития несырьевого сектора составил 4%. Наибольший подъем демонстрируют сельское хозяйство (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8%), связь (6,4%), торговля (6,3%) и обрабатывающая промышленность (4,8%). Увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности зафиксировано в 14 регионах.





Внешний товарооборот за январь-август составил 91,7 млрд долларов, при этом доля экспорта выросла на 3,3%. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% и достиг 15,4 млрд долларов.





Президент был проинформирован о том, что в государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге. В структуре расходов приоритетом остаются социальные обязательства.





Кроме того, главе государства была представлена информация об исполнении его поручений по возврату незаконно приобретенных активов. С начала года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на сумму около 450 млрд тенге. На сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге - в денежном выражении. Все возвращенные средства направляются на социально значимые цели. Субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" начата реализация ряда проектов, среди которых финансирование программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, строительство культурно-образовательного центра и спортивного манежа.





Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об итогах заседания совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде.





Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.