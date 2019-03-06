В Казахстане 1 июля начнет действовать новый механизм назначения АСП

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане 1 июля начнет действовать новый механизм назначения адресной социальной помощи (АСП). Об этом сегодня на пресс-конференции в правительстве сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, передает Kazakhstan Today.

Как отметил глава ведомства, президент Казахстана на XVIII съезде партии "Нур Отан" поставил задачу по обеспечению достойного уровня жизни граждан. В рамках реализации задач, в частности, будут измены меры поддержки малообеспеченных семей. С 1 июля 2019 года вступят в силу изменения механизма назначения АСП, пишет портал primeminister.kz .

Во-первых, повысятся критерии назначения АСП с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в текущем году.

Во-вторых, при назначении АСП из совокупного дохода семьи будут исключены пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками "Куміс алка" и "Алтын алка", а также пособия по инвалидности для детей.

В-третьих, ежемесячно на каждого ребенка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). Размер АСП для взрослых членов семьи будет рассчитываться так же, как и ранее. По словам Сапарбаева, это позволит в среднем увеличить размер помощи на 40%. В результате данные меры позволят охватить более 830 тыс. человек.

В-четвертых, будет упрощена процедура назначения АСП через оптимизацию запрашиваемых документов. В частности, все необходимые документы будут запрашиваться через информационные системы государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах, специалисты центров занятости населения или сельских акиматов будут оформлять запросы в соответствующие государственные органы.

"В регионах будут сформированы электронные социальные карты. Они будут предусматривать оценку потребности, социально-бытовые условий каждой семьи. В настоящее время проводится работа по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты", - сообщил Сапарбаев.

Министр также напомнил, что для поддержки малообеспеченных семей с 1 января 2018 года внедрена адресная социальная помощь нового формата. Он предусматривает оказание комплексной социальной помощи: денежная выплата, которая назначается в обусловленном и безусловном виде; меры по содействию занятости - направление на обучение, молодежную практику, социальные рабочие места, выдача микрокредита, трудоустройство; гарантированный объем социальных услуг.

По итогам 2018 года получателями адресной социальной помощи стали 571 тыс. человек, или 111 тыс. семей. Всем трудоспособным получателям АСП оказано содействие в трудоустройстве. Мерами социальной адаптации охвачено 125 тыс. человек. Принятые меры позволили выйти из состояния бедности более 44 тыс. человек.

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