В Казахстане 20 млн гектаров пастбищных угодий вернут государству

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для усиления контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков возникновения долгостроев разработаны новые поправки в законодательство. В частности, планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, что позволит избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия, сообщили в пресс-службе правительства.





Кроме того, для повышения ответственности застройщиков предусматривается увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства.





В настоящее время данные поправки находятся на рассмотрении в мажилисе парламента РК", - отметили в пресс-службе.





В правительстве рассказали о проделанной за год работе по обеспечению жильем и комплексной модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства.





Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" обозначил конкретные задачи в этих направлениях:





- в течение 7 лет построить 111 млн квадратных метров жилья;





- завершить строительство всех проблемных домов с долевым участием;





- обеспечить новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья;





- активизировать строительство инженерных коммуникаций в районах массовой жилищной застройки;





- обеспечить 100% населенных пунктов услугами водоснабжения;





- снизить показатель износа сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения до 40%.





● По итогам 11 месяцев в Казахстане введено свыше 15 млн квадратных метров нового жилья, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому порядка 134 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.





В целом по республике сдано в эксплуатацию 134 тысячи жилищ, из которых более 32 тысяч - индивидуальные жилые дома.





● Объем строительных работ достиг 5,9 трлн тенге, что на 12,6% больше, чем в прошлом году.





● Наращивание собственного производства строительных материалов является важным компонентом развития отрасли. Утверждена дорожная карта до 2027 года, включающая 270 проектов в сфере стройиндустрии общей стоимостью около 1,8 трлн тенге.





● В целом производство строительных материалов в республике выросло на 10,2%, до 1,03 трлн тенге. При этом доля отечественных товаропроизводителей в общем объеме закупок стройматериалов увеличилась с 62 до 66%, что свидетельствует об укреплении их позиций на внутреннем рынке.





● В рамках обеспечения очередников доступным социальным жильем в текущем году выделено свыше 104 млрд тенге на приобретение 10,9 тысячи арендных квартир, а также более 158 млрд тенге - на строительство и реализацию 12,5 тысячи единиц кредитного жилья.





● "Отбасы банк" осуществил выдачу 4,4 тысячи льготных жилищных кредитов под 2% на сумму 43,7 млрд тенге, а также 2,7 тысячи кредитов под 5% на 32 млрд тенге. Речь о программах "Бакытты отбасы" и "Шанырак".





● В целях недопущения точечной застройки разработан механизм единой градостроительной экспертизы, которая будет внедрена с января 2024 года. Теперь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генеральные планы, проекты детальной планировки и проекты застройки) будут проходить комплексную экспертизу с обязательной регистрацией в информационной системе Госградкадастра.





● В текущем году установлен запрет на проектирование и строительство объектов жилья без инженерных сетей. Это исключит риски некачественного ввода объектов в эксплуатацию.





● Ведется работа по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования". Он позволит в рамках профилактического контроля без посещения своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация).





● В Астане на начало текущего года незавершенными оставались 16 проблемных объектов с участием более 4 тыс. дольщиков. В текущем году порядка 3,6 тыс. дольщиков получили ключи от квартир. Оставшиеся дольщики получат ключи в первом полугодии 2024 года.





В целом по Астане за последние годы с участием государства было завершено строительство более 120 проблемных многоквартирных жилых домов, решены жилищные вопросы более 14 тыс. дольщиков.





● В текущем году отремонтировано 560 км тепловых сетей, а также 1,7 тысячи км сетей водоснабжения и водоотведения.





● До конца года планируется довести уровень обеспеченности жителей страны услугами водоснабжения до 97,6%, в том числе в городах - до 98,8%, в селах - до 96,3%. В целом по поручению главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 100% населения.