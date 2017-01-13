В Казахстане аттестация госслужащих корпуса "Б" начнется 1 февраля

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Казахстане проводится подготовительная работа к аттестации госслужащих корпуса "Б", сообщили в пресс-службе Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"В настоящее время, организована подготовительная работа, непосредственные ее этапы начнутся с 1 февраля и завершатся к 1 июля 2017 года", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе, в отличие от аттестаций прошлых лет, нынешняя нацелена на определение уровня профессиональной подготовки и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития. Это необходимо для формирования государственного аппарата, всецело отвечающего потребностям современного общества и принципам служения народу.

"В период аттестации моратория для поступления на государственную службу не будет. Также возможны внутренние перемещения служащих, но только после прохождения ими аттестации, а служащие, занимающие временные должности, вправе участвовать в конкурсах, не дожидаясь решения аттестационной комиссии", - уточнили в ведомстве.

Сама аттестация будет включать в себя три этапа. На первом этапе на служащего службой управления персоналом составляется оценочный лист, содержащий его персональные данные, а также сведения о поощрениях, взысканиях, результатах оценки, характеристику непосредственного руководителя.

На втором этапе по опыту передовых стран, включая страны ОЭСР, они пройдут тестирование на оценку личных компетенций. Эта процедура будет организована в залах тестирования Агентства и его территориальных подразделениях. Их адреса размещены на сайте агентства kyzmet.gov.kz.

Дни прохождения тестирования будут определены в соответствующем графике, утверждаемом каждым государственным органом по согласованию с агентством.

Третий этап включает собеседование в аттестационных комиссиях, члены которой по его итогам и с учетом предыдущих результатов будут принимать решения. С целью защиты прав служащих они вправе ознакомиться с протоколом аттестационной комиссии под роспись.

После вынесения решения аттестационной комиссией по его запросу получать копии оценочного листа, заключения о результатах тестирования на оценку личных компетенций, выдержку из протокола заседания аттестационной комиссии.

В целом аттестация будет проведена на трех уровнях. Первый уровень - это высшая аттестационная комиссия, в которой пройдут оценку служащие высшего управленческого звена корпуса "Б". К ним относятся директора департаментов министерств, руководители областных управлений, а также работники администрации президента и канцелярии премьер-министра.

Второй уровень - это аттестационные комиссии министерств и акиматов областей проведут собеседования с работниками этих государственных органов, а также акимами сельских округов.

Третий уровень - районные комиссии, в которой интервью будет проведено со служащими государственного органов районного и сельского звена.

Особенностью трехуровневой системы является то, что лица, прошедшие аттестацию вышестоящего уровня, будут в составах нижестоящих комиссий. Для обеспечения прозрачности деятельности комиссий, в их состав, помимо государственных служащих, войдут представители общественности и средств массовой информации. Это придаст большую беспристрастность к проводимому процессу и единый подход к собеседованиям, отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, общий график проведения аттестации будет утвержден Агентством и размещен на интернет-ресурсе. В свою очередь, госорганы на его основе самостоятельно утверждают ведомственные графики аттестации. Рабочим органом высшей аттестационной комиссии определено Агентство, а аттестационных комиссий второго и третьего уровней службы управления персоналом (кадровые службы).

Как сообщалось ранее, в соответствии с шагом 15 Плана нации "100 конкретных шагов" после принятия нового закона о госслужбе предусмотрено проведение комплексной аттестации государственных служащих. В этой связи главой государства подписан указ "О проведении аттестации административных государственных служащих корпуса "Б".

К этой категории лиц относятся работники, занимающие следующие должности: на центральном уровне от экспертов до директоров департаментов министерств и ведомств; на областном уровне от специалистов до руководителей местных исполнительных и территориальных органов; на районном уровне от ведущих специалистов сельских акиматов до заместителей акимов районов, от специалистов до руководителей территориальных органов.

При этом актом главы государства определен перечень лиц, которые освобождаются от прохождения аттестации. Это лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет. К одиноким матерям следует относить женщин, воспитывающих детей без отца, независимо от того, состояли они в браке или нет.

Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста, служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса "А", а также впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее шести месяцев.

Лица, которые поступили на государственную службу после перерыва работы, проходят аттестацию на общих основаниях независимо от срока назначения на должность.

Принадлежность к категориям освобождаемых от аттестации лиц подтверждается документами, выданными официальными учреждениями.

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