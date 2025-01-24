В Казахстане более 293 тыс. человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы в 2024 году

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 293,6 тыс. человек, при этом 258,6 тыс. гражданам выплата была назначена именно в прошлом году. Общая сумма выплат составила 88,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", - уточнили в министерстве.





Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:





- авторизоваться на портале eGov.kz;





- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";





- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;





- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;





- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).





Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).





При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.





Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.