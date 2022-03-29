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В Казахстане более 6 тысяч военнослужащих срочной службы уволят в запас

28.03.2022, 16:44 10791
В Казахстане более 6 тысяч военнослужащих срочной службы уволят в запас
Фото: кадр с видео МО РК
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Вооруженных силах Казахстана началось увольнение в запас солдат, выслуживших установленный срок срочной воинской службы. Соответствующий указ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев 4 марта текущего года, сообщает Министерство обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во всех гарнизонах проходят церемонии прощания военнослужащих с боевым знаменем. Благодарность за достойную службу и честно выполненный конституционный долг перед Родиной солдатам выражают их командиры в ходе торжественных проводов.
 
Отмечается, что в соответствии с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева многие военнослужащие получили в армии рабочие специальности, которые будут востребованы в реальном секторе экономики.
 
Многие из увольняемых солдат привлекались к мероприятиям по обеспечению режима чрезвычайного положения в январе 2022 года.
 

Как отмечают командиры воинских частей, за прошедший год солдаты срочной службы окрепли физически и морально, освоили воинские специальности, достигли высоких результатов в боевой подготовке, что неоднократно демонстрировали на практике. За качественное выполнение учебно-боевых задач и успехи в службе отличившиеся военнослужащие награждены благодарственными письмами, грамотами, фотографиями у развернутого боевого знамени части", - сообщили в Минобороны.

 
После увольнения в запас солдаты будут поставлены на учет в местных органах военного управления по месту жительства как военно-обученный резерв.
 

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Берик Уали назначен председателем правления АО "Хабар"

29.03.2022, 10:38 726
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О назначении Уали председателем правления агентства "Хабар" сообщает Telegram-канал "Хабар24".
 
Ранее он занимал должность пресс-секретаря президента.
 

Правительство утвердило Общенациональный план мероприятий по реализации Послания президента

29.03.2022, 09:55 1566
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - На заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров представил проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта текущего года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра, проект Общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 направлениям, направленных на изменение политической системы и административно-территориальной структуры страны, принятие первоочередных антикризисных мер.
 
По первому направлению "О полномочиях президента" предусмотрена реализация 3 мероприятий.
 
В целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в законодательство страны будут внесены поправки, предусматривающие:
 
-        прекращение президентом своего членства в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;
 
-        запрет для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора;
 
-        исключение компетенции президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права президента снимать с должности акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
 
Для недопущения сращивания партийных структур с госаппаратом будет введено в законодательство положения об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета.
 
Также, будет введен запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий.
 
По второму направлению "Переформатирование представительной ветви власти" запланировано 4 мероприятия.
 
Будут пересмотрены порядок формирования и ряд функций сената парламента, путем внесения следующих изменений в законодательство:
 
-        президентская квота в сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них 5 депутатов, будут рекомендованы АНК;
 
-        квота АНК будет передана из мажилиса в сенат;
 
-        предусмотрение право сената парламента одобрять или не одобрять законы, принятые мажилисом парламента;
 
-        дополнение полномочий сената парламента правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;
 
-        наделение мажилиса парламента правом принимать законы;
 
-        преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату;
 
-        право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.
 
По третьему направлению "Совершенствование избирательной системы" будет реализовано 1 мероприятие.         
 
В целях дальнейшей политической модернизации страны будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования мажилиса в соотношении 70/30, то есть 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% - по мажоритарной системе.
 
Также в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы - 50% по мажоритарной системе, 50 % по партийным спискам, в маслихаты районов и городов - по мажоритарной системе.
 
По четвертому направлению "Расширение возможностей для партийной системы" предусмотрена реализация 1 мероприятия.
 
Предусматривается упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе:
 
-        снижение регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов;
 
-        снижение минимальной численности решиональных представительств с 600 до 200 человек;
 
-        сокращение минимальной численности         инициативной группы граждан для создания партии с 1 тыс. до 700 человек;
 
-        увеличение срока формирования филиалов с 6 месяцев до 1 года;
 
-        увеличение срока проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев.
 
По пятому направлению "Модернизация выборного процесса" планируется разрешить агитацию в социальных сетях в период предвыборной агитации, урегулировать деятельность наблюдателей, пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, принять меры для недопущения иностранного вмешательства на выборах, обеспечить максимальную финансовую прозрачность всех участников избирательных кампаний.
 
По шестому направлению "Усиление правозащитных институтов" предусмотрена реализация 9 мероприятий.
 
В целях защиты фундаментальных прав граждан, будет создан Конституционный суд Республики Казахстан.
 
В Конституции будет регламентирован статус и гарантии деятельности Уполномоченного по правам человека. Также Уполномоченный по правам человека будет наделен правом обращаться в Конституционный суд.
 
Кроме того, планируется исключение из Конституции смертной казни как вида наказания.
 
Вместе с тем, предусматривается установление исключительной подследственности дел о пытках за Генеральной прокуратурой. Также планируется разработать проект Конституционного закона "О прокуратуре".
 
Будут внедрены онлайн-трансляции конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикации подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.
 
По седьмому направлению "Повышение конкурентоспособности СМИ и укрепление роли институтов гражданского общества" будут реализованы 3 мероприятия.
 
Планируется пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.
 
Будут выработаны подходы по усилению взаимодействия государства с гражданским обществом, направленных на широкое вовлечение общественных организаций и экспертов в подготовку и реализацию реформ.
 
В продолжение работы Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан на общенациональном уровне будет создан новый институт Улттык курылтай.
 
По восьмому направлению "Совершенствование административно-территориального устройства страны" будут реализованы 5 мероприятий.
 
На сегодня Министерством уже начата работа по созданию Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.
 
25 марта т.г. распоряжением премьер-министра создана Комиссия для формирования данных областей.
 
Задачей Комиссии является обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов в рамках проводимой работы по созданию новых регионов.
 
Также разработан Алгоритм работы по принятию указа президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации. 
 
Алгоритм включает в себя перечень организационно-подготовительных и оперативных мероприятий. Данный Алгоритм доведен до акиматов указанных областей.
 
В целом проект указа президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", который предусматривает создание Абайской, Жетысуской и Улытауской областей будет внесен в Администрацию Президента в ближайшее время.
 
По девятому направлению "Децентрализация местного самоуправления" будут реализованы 2 мероприятия.
 
В рамках Концепции развития местного самоуправления Министерством разрабатывается проекты закона "О местном самоуправлении в РК" и сопутствующего к нему закона.
 
Проекты законов предусматривают нормы по разграничению функций органов местного государственного управления и МСУ, расширению имущественных прав органов МСУ и полномочий маслихатов; упрощению процедуры проведения госзакупок на уровне МСУ.
 
По десятому направлению "О первоочередных антикризисных мерах" будут реализованы 5 мероприятий.
 
В целях нивелирования возникающих рисков для социально-экономической ситуации разработан проект Плана антикризисных мер, направленный на:
 
-        обеспечение устойчивости финансовой системы,
 
-        контроль и снижение инфляции,
 
-        сокращение разрывов в транспортно-логистических цепочках,
 
-        поддержку и стимулирование внешнеторговой деятельности,
 
-        поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.
 
Также будет обеспечено качественное проведение посевной кампании, в том числе будет выделено фермерам необходимый льготный объем горюче-смазочных материалов, будет проверено готовность сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.
 
Кроме того, планируется подготовка нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации.
 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что "в первую очередь предусматривается реализация весьма значимых политических реформ, которые требуют внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам полномочий президента, порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента, маслихатов, акимов, партийного устройства и других".
 
Кроме того, меняется административно-территориальная структура страны. Будет реализован комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.
 

Представленный Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам, прошел все необходимые процедуры согласования. В этой связи надо без промедлений приступить к реализации данного плана.

 
Обращаю внимание всех первых руководителей - вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения каждого мероприятий плана. Моим заместителям поручаю держать свои направления плана на самом строгом контроле", - поручил глава правительства. 
 

Из Польши в Алматы вылетел седьмой репатриационный рейс с казахстанцами

28.03.2022, 20:18 9186
Из Польши в Алматы вылетел седьмой репатриационный рейс с казахстанцами
Фото: МИД РК
АЛМАТЫ. 28 МАРТА -28 марта в 19.44 по времени Нур-Султана вылетел седьмой репатриационный рейс из города Катовице в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Самолет планирует приземлиться в Алматы. На борту находятся 53 пассажира, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Таким образом, с Украины вывезено 900 граждан РК, из них 743 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.
 
16 марта из Польши вылетел шестой репатриационный рейс с казахстанцами. 
 
19 марта в Минобороны РФ заявили, что из опасных районов Украины эвакуировали 17 казахстанцев.
 

Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК

28.03.2022, 18:55 9226
Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - По информации Акорды, распоряжением главы государства Марат Шайхутдинов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Марат Шайхутдинов родился в 1959 году в Акмолинской области.
 
В 1982 году окончил Карагандинский государственный университет.
 
С 1984 по 1986 годы - инструктор Ерементауского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области и Кировского райкома Компартии Казахстана Караганды.
 
С 1986 по 1990 годы - инструктор, заведующий идеологическим отделом Карагандинского горкома Компартии Казахстана.
 
С 1990 по 1994 годы - младший научный сотрудник, заведующий отделом, директор центра при Центрально-Казахстанском отделении Академии наук Республики Казахстан.
 
С 1994 по 1997 годы - президент АПК "Сары-Арка", Акмола.
 
С 1998 по 2000 годы - президент ЗАО "Мирас" г. Астана.
 
С 2000 по 2005 годы - директор Казахстанско-Российского университета.
 
С 2005 по 2006 годы - главный инспектор секретариата государственного секретаря РК.
 
С 2006 по 2007 годы - заместитель заведующего центром внешней политики администрации президента РК.
 
С 2007 по 2009 годы - директор Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.
 
В 2009 году - председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК.
 
С 2009 по 2015 годы - заместитель секретаря Совета безопасности РК.
 
В июне 2015 года назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности РК.
 
Доктор исторических наук, профессор, награжден орденами "Курмет" (2009), "Барыс" ІІ степени (2014) и двумя юбилейными медалями.
 

Ермухамет Ертысбаев избран председателем Народной партии Казахстана

28.03.2022, 15:29 12041
Ермухамет Ертысбаев избран председателем Народной партии Казахстана
Фото: Народная партия
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Председателем Народной партии Казахстана избран Ермухамет Ертысбаев. На этом посту он сменил Айкына Конурова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе XIX, внеочередного съезда НПК в политическом руководстве партии произошла реорганизация. Председателем НПК был избран Ермухамет Ертысбаев. Прежний руководитель, глава парламентской фракции НПК, депутат мажилиса Айкын Конуров стал первым зампредом", - сообщается на сайте Народной партии РК.  


Ермухамет Ертысбаев родился 19 ноября 1956 года в Караганде. 

В 1978 году окончил исторический факультет Карагандинского государственного университета, имеет степень профессора. 

Трудовой стаж:

08.1978 - 11.1978 - ассистент в Джезказганском пединституте;

06.1980 - 11.1982 - секретарь комитета комсомола, преподаватель Карагандинского кооперативного института;

11.1982 - 07.1986 - стажер-преподаватель, аспирант Московского государственного университета им. Ломоносова;

07.1986 - 07.1987 - преподаватель Карагандинского кооперативного института;

07.1987 - 11.1992 - заведующий кафедрой политической истории Карагандинского медицинского института;

03.1995 - 04.1998 - советник президента;

04.1998 - 05.2000 - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте;

05.2000 - 02.2002 - заведующий общественно-политическим отделом администрации президента;

02.2002 - 18.01.2006 - советник президента;

18.01.2006 - 28.03.2006 - министр культуры, информации и спорта;

28.03.2006 - 12.05.2008 - министр культуры и информации;

12.05.2008 - 03.2013 - советник президента;

04.2013 - 11.2017 - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Грузии;

11.2017 - 08.2019 - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянный представитель при уставных органах СНГ по совместительству. 

 

Аэропорт Уральска назвали именем Маншук Маметовой

28.03.2022, 09:43 16086
Аэропорт Уральска назвали именем Маншук Маметовой
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 28 МАРТА - Принято постановление правительства Республики Казахстан о присвоении товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имени Маншук Маметовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Присвоить товариществу с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт "Орал" имя Маншук Маметовой", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

Назначен зампредседателя Комитета госдоходов

26.03.2022, 13:44 88031
Назначен зампредседателя Комитета госдоходов
Фото: КГД РК
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Азамат Панбаев назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Азамат Панбаев родился в 1987 году. В 2008 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя управления. 
 
С 2016 года по 2019 год работал в администрации президента Республики Казахстан. 
 
С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
 

Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни

26.03.2022, 10:49 90681
Казахстан завершил присоединение к международному протоколу об отмене смертной казни
Фото: МИД РК

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таким образом, Казахстан стал 90-м из 193 государств - членов ООН, которые присоединились к документу, сообщает пресс-служба МИД РК.

Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами протокола.

29 декабря 2021 года глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".

Таким образом, присоединение ко второму факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено указом президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.

16 марта 2022 года в своем послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" Токаев отметил, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию.

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