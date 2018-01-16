Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ "Об образовании специализированных следственных судов Республики Казахстан и некоторых кадровых вопросах судов Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Указом образованы специализированные следственные суды городов: Кокшетау Акмолинской области; Актобе Актюбинской области; Талдыкоргана Алматинской области; Атырау Атырауской области; Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; Тараза Жамбылской области; Уральска Западно-Казахстанской области; Караганды Карагандинской области; Костаная Костанайской области; Кызылорды Кызылординской области; Актау Мангистауской области; Павлодара Павлодарской области; Петропавловска Северо-Казахстанской области; Шымкента Южно-Казахстанской области.

Кроме этого, образованы специализированные межрайонные следственные суды городов Астаны и Алматы, а также назначены судьи некоторых судов.

Согласно тексту документа, указ вводится в действие со дня подписания, то есть с 10 января 2018 года.

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