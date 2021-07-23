В Казахстане будут производить самолеты ЛМС "Байкал" и собирать автоматы Калашникова

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Казахстане начнут производить самолеты ЛМС "Байкал", собирать автоматы Калашникова, а также производить комплектующие для авиационной техники, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На площадке Международного авиационного космического салона МАКС-2021, проводимого в городе Жуковском, в рамках казахстанско-российской кооперации в проекте создания легкого многоцелевого самолета ЛМС "Байкал" был подписан контракт на приобретение казахстанским авиационным производственным предприятием "Казахстанская авиационная индустрия", единственным участником которого является АО "НК "Казахстан инжиниринг", доли участия в ООО "Байкал-инжиниринг", дочерней компании АО "Уральский завод гражданской авиации".

Легкий многоцелевой самолет "Байкал" предназначен для замены известнейшего самолета Ан-2, находящегося в эксплуатации уже более 50 лет. Общий объем инвестиций в проект с казахстанской стороны составит 1 млрд рублей. Взамен Казахстан получит миноритарную долю в проекте и лицензию на производство этих самолетов. Соглашение подписали генеральный директор АО УЗГА Вадим Александрович Бадеха и генеральный директор АО "Казахстанская авиационная индустрия" Данияр Шарипович Амангильдин", - сообщили в Мининдустрии.

Программой проекта предусматривается организация с 2024 года производства самолетов типа "Байкал" на базе "Казахстанской авиационной индустрии", при этом расчетная мощность производства определяется в 30-50 самолетов в год. Немаловажным фактом является право казахстанского предприятия на лицензионное производство самолетов "Байкал" в экспортном варианте для третьих стран.

Подписание данного соглашения в первую очередь является шагом, демонстрирующим намерение Казахстана совместно с Российской Федерацией развивать авиационную отрасль в Казахстане", - отметил генеральный директор АО "Казахстанская авиационная индустрия" Данияр Амангильдин.

Он также отметил, что сегодня в Казахстане эксплуатируется 324 самолета Ан-2 в различных модификациях.

Это количество может быть маркером того количества, которое Казахстан будет приобретать", - пояснил Данияр Амангильдин.

В планах производителей – экспорт в Восточную Европу и Африку.

Мы оцениваем рынок до конца 2030 года в не менее 500 самолетов - пессимистичный прогноз, а оптимистичный прогноз - 600-650. Исходя из этого мы спланировали нашу производственную программу, мы на Уральском заводе гражданской авиации будем выпускать по 50 самолетов в год", - заявил журналистам гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, предприятие-разработчик) Вадим Бадеха.

Также состоялось торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между Pall Corporation, АО "Авиаремонтный завод №405" и АО "Тыныс", посвящённого локализации производства пылезащитного устройства "ПАЛЛ" для вертолетов семейства "Ми" в Республике Казахстан.

Локализацию производства планируется осуществить на мощностях компании АО "Тыныс". В рамках локализации корпорация Палл передаст АО "Тыныс" соответствующие технологические процессы для осуществления поэтапной локализации, а также оборудование для сборки и последующего обслуживания пылезащитных устройств. Основным заказчиком пылезащитных устройств, произведенных АО "Тыныс", выступит АО "АРЗ №405", которое осуществляет производство и ремонт вертолетов Ми-8/17 для эксплуатирующих организаций Республики Казахстан, таких как Нацгвардия, КазАвиаСпас и др.

Также в рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан. Оператором проекта выступает компания АО "НК "Казахстан инжиниринг". Двустороннее сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа: АК – 12 и АК – 15 стартует уже в августе текущего года.

Современное стрелковое оружие будет производиться на заводе АО "ТЫНЫС".

Кроме того, подписано трехстороннее соглашение между АО "Завод имени Кирова", российским заводом "Прима" и АО "405 Авиаремонтный завод" по локализации изготовления радиосвязного оборудования авиационной техники в Казахстане.

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