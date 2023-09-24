21.09.2023, 08:37 50686
В Казахстане компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане частная компания, пользуясь своим монопольным положением, установила тариф на транспортировку нефти, в 30 раз превышающий тарифы других участников рынка. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по демонополизации экономики во главе с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.
Рассмотрена деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье с одного из месторождений направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем. Пользуясь своим монопольным положением, компания установила тариф на услуги, в 30 раз превышающий тарифы, применяемые для транспортировки нефти на аналогичные расстояния другими участниками рынка", - сообщает пресс-служба правительства.
По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цен и принять необходимые меры по линии Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
На заседании также рассмотрен вопрос возврата ряда сервисных услуг, оказываемых для АНПЗ и ПНХЗ в рамках аутсорсинга, в компетенцию самих заводов. В частности, отмечено, что на ПНХЗ завершен первый этап по передаче функций технического обслуживания автоматики и трубопроводов, водоснабжения и сантехнического обслуживания в ведение предприятия. В настоящее время аналогичная работа проводится по строительно-монтажным услугам, техническому обслуживанию электрооборудования, электросетей и вентиляции, услугам грузоотправителя и т.д. Она должна завершиться до конца текущего года.
Наряду с этим участники обсудили вопросы передачи предприятия, работающего в сфере оснащения медорганизаций оборудованием и техникой, из доверительного управления в ведение Министерства здравоохранения, а также эксплуатации железнодорожных подъездных путей, ранее возвращенных в собственность государства.
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23.09.2023, 17:03 24421
Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
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Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по экономическим вопросам развития области Жетысу, на котором дал ряд поручений, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Обсуждены вопросы перемещения товаров через т/п "Нур Жолы", деятельность МЦПС "Хоргос" с участием представителей Пограничной службы КНБ, МВД, Минэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, Министерства торговли и акимата региона. Без внимания не остались многочисленные нарушения общественного порядка на таможенных постах.
По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе по:
- рассмотрению вопроса развития инфраструктуры и строительства автомобильной дороги для транспортных средств с негабаритным грузом и открытой площадки СВХ для размещения негабаритных грузов на т/п "Нур Жолы";
- проработке вопроса внесения изменений в таможенное законодательство относительно передачи объектов таможенной инфраструктуры для сервисного обслуживания в доверительное управление;
- усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;
- модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;
- увеличению штатной численности т/п "МЦПС Хоргос";
- полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди;
- ускорению с китайской стороной процедуры принятия безвизового режима для граждан Казахстана;
- усилению межведомственного взаимодействия и принятия мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.
Также была разработана и утверждена дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации поручений, данных на совещании, и решения проблемных вопросов.
23.09.2023, 12:45 32996
Казахстан ратифицировал соглашение об упрощении таможенного контроля с Турцией
Текст закона публикуется в печати
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон, упрощающий процедуры таможенного контроля и информационного обмена с Турецкой Республикой, сообщает официальный сайт президента.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля"", - говорится в сообщении Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, депутаты сената парламента одобрили закон, упрощающий таможенные процедуры для экспортеров Казахстана и Турции.
23.09.2023, 11:44 36126
Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов Дополнено
Фото: Сенат РК
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Нурмухамбетов Гауез Торсанович назначен акимом Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.
С января этого года Гауез Нурмухамбетов являлся депутатом сената парламента Республики Казахстан от Костанайской области, членом комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. До этого занимал должность первого заместителя акима Костанайской области, с 2014 по 2015 год был назначен инспектором администрации президента Республики Казахстан. На протяжении пятнадцати лет являлся акимом разных районов Костанайской области, в том числе главой административного центра.
Дополнено 23.09.2023, 14.00:
По поручению главы государства руководитель администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области.
Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатами на должность акима Северо-Казахстанской области были Аблалиев Сатжан Айтенович и Нурмухамбетов Гауез Торсанович.
Согласно результатам открытого голосования, 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.
По итогам голосования главой государства был подписан указ о назначении нового акима СКО.
Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2.
23.09.2023, 11:26 35296
Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение
Фото: Depositphotos
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Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахстанско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.
По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.
Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
23.09.2023, 09:36 38846
Президент Казахстана направил телеграмму поздравления королю Саудовской Аравии
Фото: Акорда
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба президента.
Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета," - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Акабском заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.
22.09.2023, 21:02 54861
Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы
Фото: Генпрокуратура РК
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 21 по 22 сентября состоялся визит делегации Генеральной прокуратуры под председательством заместителя генерального прокурора Улана Байжанова в штаб-квартиру Интерпола в Лионе (Франция), сообщает пресс-служба надзорного органа.
В рамках визита проведена встреча с исполнительным директором полицейской службы Интерпола - заместителем генерального секретаря Интерпола Стивеном Каваной и директором центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Исааком Кехинде Огинни.
Стороны договорились об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретенных активов, выведенных за пределы Казахстана.
Напомним, 12 июля президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов.
Новый закон не затронет добросовестных инвесторов. Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международных признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.
Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
22.09.2023, 19:09 58136
В Казахстане планируют убрать слово "Елбасы" из названий медалей и наград
Изменение названий не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют изменить название медали "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ("За доблестное обеспечение безопасности Елбасы") на "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу").
Нагрудной знак "Елбасы қорғаны" - "Защитник Елбасы" переименуют в "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" - "Почетный сотрудник Службы государственной охраны Республики Казахстан".
В проекте отмечается, что изменение названий не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.
Проект указа премьер-министра опубликован на сайте "Открытые НПА". Публичное обсуждение проекта указа продлится до 5 октября.
Напомним, 25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ "Об утверждении положения о службе государственной охраны Республики Казахстан". В новой редакции документа из перечня лиц, которым обеспечивается безопасность службой госохраны, исключен первый президент РК - Елбасы.
22.09.2023, 17:30 60031
Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам, запустят в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма", - пояснили в пресс-службе.
Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.
Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров.
Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.
Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.
Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
Президент объявил 12 июня днем национального траура.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?