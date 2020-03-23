В Казахстане число заболевших коронавирусом выросло до 59

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждено 59 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 31 случай, Алматы - 24 случая, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай", - сообщил Минздрав РК.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
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