В Казахстане для лиц с инвалидностью исключили ежегодную подачу заявлений на получение товаров и услуг

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Лица с инвалидностью будут подавать заявление на получение услуг и средств реабилитации через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz (ПСУ) один раз на весь срок инвалидности. Ежегодная подача заявлений, как это было ранее при системе госзакупок, исключается, передает Kazakhstan Today.

Соответствующие изменения внесены в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года №26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов". Приказ в новой редакции регламентирует получение средств и услуг реабилитации через ПСУ за счет государственного бюджета. Также в документе регламентирована возможность согласования листа сопровождения индивидуального помощника и листа оказания услуги специалистом жестового языка посредством электронно-цифровой подписи на ПСУ", - сообщает Минтруда.

С учетом необходимости индивидуальной подборки технических вспомогательных (компенсаторных) средств, в приказе прописаны их разновидности, медицинские показания и противопоказания к ним.

К примеру, если раньше в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) рекомендовали только кресло-коляску комнатную или прогулочную, то теперь их количество увеличено до 5 разновидностей (активная, многофункциональная, с электроприводом, с ручным, рычажным приводом).

Кроме того, изменения внесены в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 30 января 2015 года №44 "Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы" (МСЭ).

Основная цель поправок - приведение документа в соответствие с действующими нормативными правовыми актами для устранения устаревших норм права. В частности, изменена нумерация форм "Заключение на МСЭ" и "Медицинская часть ИПР пациента/инвалида".

Кроме того, введена норма в части возможности получения услугополучателем документов по результатам проведения медико-социальной экспертизы (справка об инвалидности, выписка из ИПР, справка о степени утраты общей/профессиональной трудоспособности и др.) в электронном формате через "личный кабинет" на портале электронного правительства eGov.kz при наличии ЭЦП или с использованием одноразового пароля.

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