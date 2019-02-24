В Казахстане для защиты от паводков за два года построены и укреплены 174 дамбы

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Первый вице-премьер РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной государственной комиссии по подготовке к предстоящему паводковому периоду, передает Kazakhstan Today.

Министр внутренних дел РК К. Касымов проинформировал о реализации Дорожной карты "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы". За прошедшие два года построены и укреплены 174 защитные дамбы, проведен ремонт 119 гидротехнических сооружений, 64 мостов с повышением их пропускной способности. В целом Дорожной картой предусмотрена реализация более 600 мероприятий. Разработана Дорожная карта по поэтапному материально-техническому оснащению департаментов по ЧС на 2018-2020 годы, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел РК Ю. Ильин рассказал о готовности органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты. По его словам, осуществляется постоянный мониторинг выполнения центральными и местными исполнительными органами мероприятий Дорожной карты. Утверждены Планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов. По опыту предыдущих паводков, на опасных участках формируются спасательные подразделения.

Вместе с тем из 198 мероприятий Дорожной карты завершена реализация 153 мероприятий. Не выполнены мероприятия в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской областях, отметили в пресс-службе.

О готовности к паводковому периоду также доложили заместители акимов Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.

"Ряд мероприятий Дорожной карты по предупреждению паводковых угроз в регионах не выполнены", - сказал Мамин.

При этом он отметил, что неисполнение мероприятий Дорожной карты может нести за собой угрозу возникновения ЧС в регионах.

Наличие бесхозных гидротехнических сооружений, водохранилищ приводило к чрезвычайным ситуациям, как это случилось в Карагандинской области. Скоро начнется противопаводковый сезон. Ответственным госорганам взять на особый контроль вопрос передачи в коммунальную собственность бесхозные сооружения в каждом регионе", - подчеркнул Мамин.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Е. Нысанбаев, из выявленных в 2018 году 49 бесхозных сооружений 21 взяты на учет, по оставшимся 28 ведется контроль за их состоянием, в текущем году они также будут взяты на учет.

В завершении первый вице-премьер поручил всем заинтересованным государственным органам, с учетом прогноза на предстоящий весенний период и анализа рисков, принять все необходимые меры по недопущению паводковых явлений, максимальному обеспечению защиты населения и инфраструктуры от паводковых угроз.

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