В Казахстане доступ к ряду сайтов и порталов госорганов ограничат до 13.00 завтрашнего дня

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" сообщило о проведении внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании с 21.00 16 февраля до 13.00 17 февраля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В этой связи будут недоступны следующих интернет ресурсы:

- Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;

- Портал "Электронного правительства";

- Платежный шлюз "Электронного правительства";

- Национальный шлюз Республики Казахстан;

- Внешний шлюз "Электронного правительства";

- Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;

- Единая информационная система обязательного технического осмотра;

- Государственная база данных "Е-лицензирование";

- Портал "Открытого правительства";

- Сервисный программный продукт "Маркировка товаров";

- Сервисный программный продукт База "Монополист";

- сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;

- сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

- сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;

- сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

- сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

- сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

- сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

- сайт Конституционного совета Республики Казахстан;

- сайт Верховного суда Республики Казахстан.

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