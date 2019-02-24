Система Orphus

В Казахстане доступ к ряду сайтов и порталов госорганов ограничат до 13.00 завтрашнего дня

16.02.2019, 14:36 23761
Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" сообщило о проведении внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании с 21.00 16 февраля до 13.00 17 февраля 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 
В этой связи будут недоступны следующих интернет ресурсы:
 
- Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;
 
- Портал "Электронного правительства";
 
- Платежный шлюз "Электронного правительства";
 
- Национальный шлюз Республики Казахстан;
 
- Внешний шлюз "Электронного правительства";
 
- Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;
 
- Единая информационная система обязательного технического осмотра;
 
- Государственная база данных "Е-лицензирование";
 
- Портал "Открытого правительства";
 
- Сервисный программный продукт "Маркировка товаров";
 
- Сервисный программный продукт База "Монополист";
 
- сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
 
- сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
 
- сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;
 
- сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; 
 
- сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
 
- сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
 
- сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
 
- сайт Конституционного совета Республики Казахстан;
 
- сайт Верховного суда Республики Казахстан.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров