В Казахстане доступ к ряду сайтов и порталов госорганов ограничат до 13.00 завтрашнего дня

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" сообщило о проведении внеплановых работ на телекоммуникационном оборудовании с 21.00 16 февраля до 13.00 17 февраля 2019 года, передает Kazakhstan Today.
В этой связи будут недоступны следующих интернет ресурсы:
- Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;
- Портал "Электронного правительства";
- Платежный шлюз "Электронного правительства";
- Национальный шлюз Республики Казахстан;
- Внешний шлюз "Электронного правительства";
- Единая нотариальная информационная система Республики Казахстан;
- Единая информационная система обязательного технического осмотра;
- Государственная база данных "Е-лицензирование";
- Портал "Открытого правительства";
- Сервисный программный продукт "Маркировка товаров";
- Сервисный программный продукт База "Монополист";
- сайт Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
- сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
- сайт Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;
- сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- сайт Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
- сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
- сайт Конституционного совета Республики Казахстан;
- сайт Верховного суда Республики Казахстан.
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