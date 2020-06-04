В Казахстане фрилансерам снизят пенсионные взносы

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг", передает Kazakhstan Today.

Как отметил депутат Сергей Симонов, внесены поправки, направленные на реализацию комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.

Данные нормы направлены на гарантии стабильности при изменении законодательства РК юридическим лицам, реализующим крупные инвестиционные проекты в рамках соглашения об инвестициях. Введение лицензирования деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность в предоставлении некоммерческих кредитов, совершенствование деятельности "Жилстройсбербанка", уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с 10 до 5% от полученного дохода по договорам гражданско-правового характера, то есть фрилансерам", - пояснил депутат, отметив, что до второго чтения будут внесены изменения в название законопроекта.

Законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат и средств госбюджета.

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