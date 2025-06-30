29.06.2025, 14:38 77166

В Казахстане хотят ограничить деятельность криптокоучей

Поправки по законопроекту направлены на установление отдельной как административной, так и уголовной ответственности за совершение операций с криптоактивами через нелицензированных и незарегистрированных криптопровайдеров
В Казахстане хотят ограничить деятельность криптокоучей
Фото: Depositphotos
Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор РК Берик Асылов в ответе на депутатский запрос поддержал предложение об усилении ответственности блогеров и коучей, вовлекающих граждан в серый крипторынок, передает корреспондент агентства.

Действительно, в условиях активного распространения криптовалютных инвестиций и отсутствия системной просветительской работы на рынке наблюдается агрессивное доминирование так называемых криптокоучей и блогеров. Проанализировав ситуацию, установили, что указанная проблема актуальна не только для Казахстана, но и для многих зарубежных государств. Международная практика свидетельствует о необходимости комплексного подхода к борьбе с подобными проявлениями и выработки эффективных механизмов противодействия. Поэтому инициатива по ограничению деятельности консультантов (коучей) и блогеров в целом поддерживается", - ответил депутатам генеральный прокурор.


Генпрокурор отметил, что Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан ряд законодательных мер по введению системного регулирования оборота цифровых активов.

К примеру, блок поправок, связанных с расширением оборота необеспеченных цифровых активов через лицензируемых Национальным банком провайдеров обмена криптовалют, включен в проект закона "Об искусственном интеллекте" (на рассмотрении в мажилисе парламента). Законодательные изменения в части введения в оборот цифровых финансовых активов в виде токенов внесены в проект нового закона "О банках и банковской деятельности" (на рассмотрении в правительстве). В этой связи предлагаемые депутатами новшества полагаем необходимым рассмотреть в рамках отмеченных законопроектов", - подчеркнул Берик Асылов.


Вместе с тем разработан проект правового акта "Об утверждении правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы". Одним из ключевых направлений проекта является внедрение нового механизма изъятия, хранения и реализации цифровых активов (в том числе криптовалюты), которые по правовому статусу также относятся к имуществу.

Предусмотрено внесение ряда поправок в действующее законодательство. Поправки по законопроекту направлены на установление отдельной как административной, так и уголовной ответственности за совершение операций с криптоактивами через нелицензированных и незарегистрированных криптопровайдеров, а также на внедрение ограничений, связанных с рекламой цифровых активов", - ответил на депзапрос председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.


По его словам, "учитывая нарастающий интерес к цифровым активам со стороны молодежи, а также стремительное распространение дезинформации о возможностях "быстрого обогащения" на крипторынке, Нацбанк считает необходимым не только усиливать меры в этой сфере, но и выработать комплексный правовой режим, направленный на выявление, предупреждение и пресечение деятельности так называемых "псевдокриптокоучей", а также продвижения незаконных криптосервисов".

В прошлом году граждане Казахстана потратили на криптовалюту в серой зоне более 15 млрд долларов.
 
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Теги:Криптовалюта

новости по теме

30.06.2025, 17:09 6721

Президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана

Президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана
Фото: pexels
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.

На должность председателя кассационного суда по гражданским делам назначен Смайлов Аскар Спартакович с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда.

Жумагулов Акан Маратович назначен на должность председателя кассационного суда по уголовным делам с освобождением от должности председателя суда города Астаны.

Председателем кассационного суда по административным делам назначен Нажмиденов Берик Тулеутаевич.

С полным списком судей по регионам можно ознакомиться здесь.
 
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Теги:Судназначения
30.06.2025, 16:38 10596

Упразднение местной полицейской службы и промышленное использование конопли: Токаев подписал ряд законов

В их числе: законы "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О жилищных отношениях", "О профилактике правонарушений", "О дактилоскопической и геномной регистрации" и другие
Упразднение местной полицейской службы и промышленное использование конопли: Токаев подписал ряд законов
Фото: Акорда
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, сообщает Акорда.

В частности, глава государства одобрил поправки в законы "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О жилищных отношениях", "О профилактике правонарушений", "О дактилоскопической и геномной регистрации" и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.

Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.

В частности, в новом законе уточнены цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов.

В целях совершенствования организации деятельности полиции упразднена местная полицейская служба.

Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.

Закон устанавливает компетенцию правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определяет порядок ее промышленной переработки", - уточняет Акорда.


Напомним, сегодня Токаев также подписал указ о реорганизации Антикоррупционной службы, закон, усиливающий контроль за долевым строительством и закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах.
 
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Теги:ТокаевПрезидентПодписаниезаконы
30.06.2025, 16:13 13501

В Казахстане реорганизуют Антикор

Токаев подписал соответствующий указ
В Казахстане реорганизуют Антикор
Фото: gov.kz
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", сообщает Акорда.

Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщается в тексте документа.


Также постановляется образовать ведомство КНБ - службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Передать Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы функции и полномочия реорганизованного Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы правопреемниками прав и обязательств Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями", - говорится в указе.


Ранее проблемы в работе силовых органов выявила администрация президента.
 
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Теги:ТокаевРеорганизацияАнтикор
30.06.2025, 16:11 12661

Больничные листы переводят в цифровой формат в Казахстане

Уже сейчас больничный можно получить онлайн
Больничные листы переводят в цифровой формат в Казахстане
Фото: unsplash.com
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане больничные листы переводят в электронный формат, документ уже можно потребовать онлайн, сообщила в кулуарах парламента министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

По ее словам, приказ уже подписан, теперь идет его поэтапная реализация.

У каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн. Сейчас в обороте находятся обе формы - бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных", - цитирует министра Zakon.kz.


Пока действует переходный период, однако в будущем бумажные больничные полностью исчезнут.

Альназарова добавила, что функционал уже реализован в медицинских информационных системах и больничный лист можно получить электронно.

Если есть необходимость получить электронный больничный лист, это право сегодня полностью реализуется", - приводит слова Альназаровой Tengrinews.


Ранее сообщалось, что все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу. Также в стране переведут в цифровой формат санитарные книжки и 8 справок, автоматизируют оплату медицинских услуг и проведут цифровизацию учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий.
 
30.06.2025, 16:10 11666

Проблемы в работе силовых органов выявила администрация президента

По результатам анализа выработаны конкретные предложения по устранению недостатков
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Администрацией президента проанализирована деятельность правоохранительных органов Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

Наряду с недостатками, характерными только для определенных силовых органов, также определены общие проблемные направления, которые напрямую влияют на эффективность работы. По результатам анализа выработаны конкретные предложения по устранению недостатков, отработку которых ответственные государственные органы должны будут обеспечить в кратчайший срок. О принимаемых мерах, имеющихся результатах и соответствующих выводах будет доложено главе государства", - заявили в пресс-службе.


Подчеркивается, что контроль за надлежащим исполнением поручения и в дальнейшем будет обеспечиваться администрацией президента.

Ранее президент Казахстана дал одну неделю на анализ деятельности правоохранительных органов.
 
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Теги:РКАнализГосорганыдеятельность
30.06.2025, 15:35 16431

В Казахстане усилят контроль за долевым строительством

Токаев подписал соответствующий закон
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью", сообщает Акорда.

Законом внесены поправки в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Социальный кодексы, а также 14 законов. Первый блок поправок направлен на обеспечение законности и прозрачности процессов долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков. Вторым блоком поправок предусмотрено масштабирование пилотного проекта по инватакси", - сообщили в пресс-службе.


Также в объем покрытия портала социальных услуг включена услуга по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, что позволит им вызывать транспорт с учетом своих специфических потребностей, обеспечивая таким образом свободу передвижения.

Третий блок поправок направлен на повышение качества автомобильных дорог общего пользования. В целях цифровизации дорожной отрасли в законе "Об автомобильных дорогах" внедрена правовая основа для функционирования единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий", - добавили в Акорде.


Ранее президент Казахстана подписал закон о фондах целевого капитала.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
30.06.2025, 15:30 17961

В Казахстане появятся формирования самообороны: Токаев подписал закон

Закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны
В Казахстане появятся формирования самообороны: Токаев подписал закон
Фото: кадр из видео
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О территориальной обороне Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.

Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан. Наряду с этим закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением Министерства обороны соответствующими функциями", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Также заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.

В Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году", - добавили в Акорде.


Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны".

Ранее Токаев озвучил руководящему составу Минобороны приоритетные задачи.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
30.06.2025, 15:28 19281

Президент Казахстана подписал закон о фондах целевого капитала  Дополнено

Президент Казахстана подписал закон о фондах целевого капитала
Фото: Акорда
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)", сообщает пресс-служба главы государства.

Также лидер Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала и эндаумент-фондов (целевых капиталов), а также экологически неблагополучных территорий казахстанской части Приаралья".

Дополнено 30.06.2025, 15.40

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Акорда.

Ранее Токаев подписал закон о защите особо охраняемых природных территорий.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание

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