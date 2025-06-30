В Казахстане хотят ограничить деятельность криптокоучей

Поправки по законопроекту направлены на установление отдельной как административной, так и уголовной ответственности за совершение операций с криптоактивами через нелицензированных и незарегистрированных криптопровайдеров

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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор РК Берик Асылов в ответе на депутатский запрос поддержал предложение об усилении ответственности блогеров и коучей, вовлекающих граждан в серый крипторынок, передает корреспондент агентства.





Действительно, в условиях активного распространения криптовалютных инвестиций и отсутствия системной просветительской работы на рынке наблюдается агрессивное доминирование так называемых криптокоучей и блогеров. Проанализировав ситуацию, установили, что указанная проблема актуальна не только для Казахстана, но и для многих зарубежных государств. Международная практика свидетельствует о необходимости комплексного подхода к борьбе с подобными проявлениями и выработки эффективных механизмов противодействия. Поэтому инициатива по ограничению деятельности консультантов (коучей) и блогеров в целом поддерживается", - ответил депутатам генеральный прокурор.





Генпрокурор отметил, что Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан ряд законодательных мер по введению системного регулирования оборота цифровых активов.





К примеру, блок поправок, связанных с расширением оборота необеспеченных цифровых активов через лицензируемых Национальным банком провайдеров обмена криптовалют, включен в проект закона "Об искусственном интеллекте" (на рассмотрении в мажилисе парламента). Законодательные изменения в части введения в оборот цифровых финансовых активов в виде токенов внесены в проект нового закона "О банках и банковской деятельности" (на рассмотрении в правительстве). В этой связи предлагаемые депутатами новшества полагаем необходимым рассмотреть в рамках отмеченных законопроектов", - подчеркнул Берик Асылов.





Вместе с тем разработан проект правового акта "Об утверждении правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы". Одним из ключевых направлений проекта является внедрение нового механизма изъятия, хранения и реализации цифровых активов (в том числе криптовалюты), которые по правовому статусу также относятся к имуществу.





Предусмотрено внесение ряда поправок в действующее законодательство. Поправки по законопроекту направлены на установление отдельной как административной, так и уголовной ответственности за совершение операций с криптоактивами через нелицензированных и незарегистрированных криптопровайдеров, а также на внедрение ограничений, связанных с рекламой цифровых активов", - ответил на депзапрос председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.





По его словам, "учитывая нарастающий интерес к цифровым активам со стороны молодежи, а также стремительное распространение дезинформации о возможностях "быстрого обогащения" на крипторынке, Нацбанк считает необходимым не только усиливать меры в этой сфере, но и выработать комплексный правовой режим, направленный на выявление, предупреждение и пресечение деятельности так называемых "псевдокриптокоучей", а также продвижения незаконных криптосервисов".



