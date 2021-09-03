В Казахстане изменен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане с 1 ноября изменится перечень товаров, подлежащих маркировке, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте primeminister.kz.





С 1 ноября 2021 года вводится обязательная маркировка в отношении обувных товаров, ввезенных в республику Казахстан или произведенных на территории республики Казахстан, с обязательным выводом из оборота маркированных товаров при розничной реализации, за исключением субъектов внутренней торговли, осуществляющих оптовую торговлю", - сообщается в приложении к постановлению.

С 1 ноября, кроме всех видов табачных изделий, курительных смесей и резиновой обуви, маркировке также подлежат:





- прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы;

- обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи;

- обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов;

- обувь прочая.

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