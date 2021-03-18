В Казахстане изменились правила аккредитации журналистов

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Приказом министра информации и общественного развития РК от 11 марта 2021 года внесены изменения в правил аккредитации журналистов, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с внесенными изменениями, аккредитация журналистов проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов на территории Республики Казахстан.

Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня со дня поступления документов.

При этом временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия.

Сведения о журналистах, прошедших процедуру постоянной аккредитации вносятся аккредитующей организацией в реестр аккредитованных журналистов, который размещается на интернет-ресурсе организации.

При этом организация может отказать в аккредитации журналиста по следующим основаниям:

непредоставление необходимых для этого документов;

наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции СМИ, либо выпуска СМИ;

отсутствие в реестре поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств, интернет-ресурсов, который ведется уполномоченным органом (МИОР) или открытых данных поставленных на учет теле-, радиоканалов в соответствии с единым перечнем открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных.

При расторжения трудового или гражданско-правового договора с журналистом собственник или редакция СМИ уведомляет в письменной или электронной форме аккредитующую организацию в течение трех рабочих дней после даты расторжения договора.

Аккредитующие организации обеспечивают аккредитованных журналистов:

предварительным извещением о мероприятиях на электронный адрес средства массовой информации:

плановые - не позднее, чем за два рабочих дня;

внеплановые - в течение двух часов с момента принятия решения об их проведении;

стенограммами, протоколами, документами и материалами, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, а также отнесенные к служебной информации ограниченного распространения.

Доступ аккредитованного журналиста к мероприятиям обеспечивается аккредитующей организацией по предъявлению удостоверения журналиста.

Соблюдение участниками мероприятия тематики, временного регламента, а также общественного порядка обеспечивается ведущим.

Лишение аккредитации журналиста оформляется письменно и содержит исчерпывающее описание причин.

Решение о лишении аккредитации журналиста направляется собственнику или редакции СМИ, которым было подано заявление на аккредитацию журналиста, в течение трех рабочих дней с даты подписания решения о прекращении аккредитации.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2021 года.

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