Система Orphus

В Казахстане изменились правила предоставления участков под ИЖС

01.02.2021 19333
В Казахстане изменились правила предоставления участков под ИЖС
Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Приказом министра сельского хозяйства РК от 19 января 2021 года внесены изменения в правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передает Kazakhstan Today. 
 
В частности, земельные участки под ИЖС предоставляются в пределах границ населенных пунктов на площадках, предназначенных для отвода под индивидуальное жилищное строительство.
 
Земельные участки предоставляются в соответствии с их генеральными планами, проектами планировки и застройки и проектами земельно-хозяйственного устройства территории, а в населенных пунктах с численностью до пяти тысяч человек - при отсутствии утвержденных в установленном порядке генеральных планов в соответствии с упрощенной схемой генерального плана развития и застройки этого населенного пункта или утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.
 
При этом не допускается предоставление земельных участков для ИЖС без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек).
 
Земельные участки, за исключением включенных в перечень земельных участков, предлагаемых для продажи на торгах (конкурсах, аукционах), предоставляются гражданам РК бесплатно в частную собственность в размере 0,10 гектара.
 
Чтобы получить земельный участок для ИЖС, необходимо подать заявление в местный исполнительный орган, который в течение одного рабочего дня направляет поступившее заявление в структурное подразделение, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

С полным текстом правил можно ознакомиться по ссылке
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая