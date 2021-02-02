В Казахстане изменились правила предоставления участков под ИЖС

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Приказом министра сельского хозяйства РК от 19 января 2021 года внесены изменения в правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передает Kazakhstan Today.

В частности, земельные участки под ИЖС предоставляются в пределах границ населенных пунктов на площадках, предназначенных для отвода под индивидуальное жилищное строительство.

Земельные участки предоставляются в соответствии с их генеральными планами, проектами планировки и застройки и проектами земельно-хозяйственного устройства территории, а в населенных пунктах с численностью до пяти тысяч человек - при отсутствии утвержденных в установленном порядке генеральных планов в соответствии с упрощенной схемой генерального плана развития и застройки этого населенного пункта или утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.

При этом не допускается предоставление земельных участков для ИЖС без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек).

Земельные участки, за исключением включенных в перечень земельных участков, предлагаемых для продажи на торгах (конкурсах, аукционах), предоставляются гражданам РК бесплатно в частную собственность в размере 0,10 гектара.

Чтобы получить земельный участок для ИЖС, необходимо подать заявление в местный исполнительный орган, который в течение одного рабочего дня направляет поступившее заявление в структурное подразделение, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.





С полным текстом правил можно ознакомиться по ссылке

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