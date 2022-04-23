В Казахстане могут появиться тренажерные и технические центры Boeing

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НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом компании Boeing Монте Фрейзер, на которой стороны обсудили вопросы ожидаемой поставки воздушных судов Boeing 737 MAX и 787 Dreamliner авиакомпаниям Air Astana и SCAT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Затем Ластаев и Фрейзер обговорили вопросы, касающиеся открытия прямого авиасообщения между РК и США, а также возможности размещения тренажерных и технических центров компании Boeing в Казахстане, сообщает пресс-служба МИИР.

Также стороны договорились о предоставлении компанией Boeing безвозмездной технической помощи Авиационной администрации Казахстана для ускоренного прохождения международной оценки безопасности полетов (IASA) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и получения статуса CAT1 для запуска прямого рейса между РК и США.

Исходя из мировой практики в среднем стоимость такой технической помощи у специальных консалтинговых компаний составляет порядка 2 - 2,5 млн долларов. В рамках достигнутых договоренностей уже в третьей декаде мая специалисты Boeing посетят Нур-Султан.

Кроме того, участники встречи договорились об организации в Казахстане специальной обучающей программы компании Boeing для молодых талантов в области гражданской авиации.