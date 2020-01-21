В Казахстане могут ввести мораторий на занятие вакансий госслужащих корпуса "Б"

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может ввести мораторий на занятие вакансий государственных служащих корпуса "Б" до конца 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий проект указа главы государства размещен на сайте "Открытые НПА".

"Ввести мораторий до 1 января 2021 года на объявление общих конкурсов на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса "Б", за исключением вновь создаваемых и/или реорганизуемых государственных органов, а также государственных органов, указанных в приложении к настоящему указу", - говорится в документе.

Документ находится на публичном обсуждении до 27 января 2020 года, сообщает Kazpravda.kz

Проект указа разработан в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева по сокращению госслужащих в 2020 году на 5 процентов, а также в связи с реализацией плана по поэтапному сокращению с 2020 по 2023 годы на 25 процентов численности государственных служащих и работников квазигосударственного сектора на республиканском и местном уровнях (за исключением работников учреждений социальной сферы)", – говорится в сообщении.

В перечень государственных органов, штатная численность которых не подлежит сокращению, вошли: Национальный центр по правам человека, аппараты акимов сел и сельских округов, Высший судебный совет, Министерство обороны, Конституционный совет, аппараты палат парламента, администрация президента, управление делами президента, канцелярия премьер-министра, канцелярия Первого Президента – Елбасы, Архив Первого Президента, Центральная избирательная комиссия.

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