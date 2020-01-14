Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В Казахстане на 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателями для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2020 год составило 29 292 единиц, или 0,32% по отношению к численности рабочей силы в республике.

"Квота была сокращена на 40% по сравнению с количеством, утвержденным в 2019 году (48 700 единиц), в том числе по 3-й категории (специалисты) - на 37% и 4-й категории (квалифицированные рабочие) - на 23%. Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области полностью отказались от привлечения иностранных работников по 4-й категории и планируют покрыть потребности работодателей за счет местных специалистов", - проинформировали в министерстве.

По данным ведомства, принятие квоты позволит защитить внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы, трудоустроить больше казахстанских кадров, а также удовлетворит спрос работодателей на квалифицированную иностранную рабочую силу.

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