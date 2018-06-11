В Казахстане на изготовление водительских удостоверений не хватает средств

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В Казахстане на изготовление водительских удостоверений не хватает средств11.06.2018
Государство  21:52

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Как сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов существует проблема недофинансирования Национальной гвардии, КЧС, Комитета уголовно-исполнительной системы и других структур МВД, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что у Нацгвардии, Комитета по ЧС, КУИС и органов внутренних дел один бюджет. "Бюджетная программа у нас одна. Но постоянно определяют наше финансирование по лимитам, которые устанавливает Министерство финансов и Минэкономики. Естественно, мы планируем на будущее. Запланировали строительство колонии, пожарных депо, выделяем деньги, нам дают на составление ПСД, а когда подходит время на финансирование вот этого строительства, мы, конечно, недополучаем", - сказал Касымов.

Он сообщил, что по КУИС недофинансировали питание, по МВД - изготовление водительских удостоверений. "Мы уже в августе - сентябре можем встать, не производить их. Поэтому вопросов много, мы их все ставим", - сказал министр.
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Фото: www.mfa.kz
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