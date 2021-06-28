В Казахстане на выборы акимов потратят 4,7 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - На проведение выборов акимов в республиканском бюджете предусмотрено 4,7 млрд тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В законе о республиканском бюджете на 2021 год предусмотрены расходы на обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов в сумме 4,7 млрд тенге до конца текущего года, с учетом проведения досрочных выборов акимов. Кроме этого, в соответствии с законом "О выборах в Республике Казахстан", государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации", - сообщила на заседании Центральной избирательной комиссии секретарь Сабила Мустафина.

В бюджете предусмотрены кандидатские расходы на проведение предвыборной агитации кандидатами в акимы сел, поселков, сельских округов из расчета 220 тыс. тенге на одного кандидата и 230 тыс. тенге для кандидата в акимы города районного значения", - сообщила Мустафина.

Так, кандидаты смогут выступить со своими программами на телевидении (в прямом эфире или в записи) - 15 минут, на радио- 10 минут, либо опубликовать две статьи не более 0,1 печатного листа в периодических печатных или сетевых изданиях.

Размер расходов, выделяемых кандидатам, определяет соответствующая областная избирательная комиссия. Председатели комиссий несут прямую ответственность за соответствие финансовых документов решениям избиркомов по финансовым вопросам.

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