В Казахстане наблюдается рост распространения провокационной и манипулятивной информации - глава МИОР

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время наблюдается рост распространения откровенно провокационной и манипулятивной информации. Об этом заявил министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали.
В столице сейчас проходят ряд международных событий с участием глав ряда крупных государств, где принимаются важные исторические решения, что положительно влияет на имидж Казахстана. И понятно, что такие четко спланированные информационные атаки нацелены на дестабилизацию внутриполитического согласия в нашей стране", - сообщил министр информации и общественного развития Казахстана.
Дархан Кыдырали призвал "очень внимательно проверять на достоверность всю поступающую информацию".
Ранее в соцсетях появилась видеозапись избиения мужчины, якобы сделанная в одном из городов Казахстана. Пострадавший на видео - якобы мигрант из РФ, а нападавшие - граждане Казахстана. Кадры прокомментировали в МВД РК.
Как сообщили в ведомстве, сейчас нет никаких подтверждений того, что видео действительно снято в Казахстане. По данному видео проводятся проверочные мероприятия. Обращений в полицию не поступало, сообщает stopfake.kz.