В Казахстане начали привлекать независимых экспертов для установления инвалидности

На возвращенные средства построены и открылись более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Агентства по противодействию коррупции Асха Жумагали отчиталася перед президентом о мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает - Глава Агентства по противодействию коррупции Асха Жумагали отчиталася перед президентом о мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает Акорда





С 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге. Благодаря указанным средствам уже открылось более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений", - сообщил Жумагали Касым-Жомарту Токаеву.





Также, по его словам, запущен проект по "окрашиванию денег", внедряемый Агентством совместно с Национальным банком и министерством финансов через платформу "Цифровой тенге".





Ведется работа по искоренению коррупции при строительстве дорог и в аграрном секторе.





Кроме того, ведется мониторинг Нацпроекта "Комфортная школа", в ходе которого анализируются возможные коррупционные риски, способствующие нерациональному использованию средств, затягиванию сдачи объектов.





Также Жумагали проинформировал президента о мерах по устранению коррупционных факторов, способствовавших многомиллиардным хищениям из фонда оплаты труда педагогов.





В текущем году по инициативе Агентства внедрены цифровые решения, направленные на автоматизацию бюджетных процессов, интеграцию системы Казначейства с системами бухучета организаций образования, внедрение биометрии при подписании платежных документов", - сообщил Жумагали.





Он доложил Токаеву о результатах по другим основным направлениям деятельности ведомства: международному сотрудничеству, кадровой политике, нормотворческому процессу.





В конце встречи глава государства дал Жумагали ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.