В Казахстане начаты работы по борьбе с саранчовыми вредителями

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В республике начаты работы по борьбе с саранчовыми вредителями, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, в Сарыагашском районе Туркестанской области было проведено выездное заседание штаба по борьбе с саранчовыми вредителями. Представители Министерства сельского хозяйства совместно с акиматом Туркестанской области проверили готовность техники, наличие препаратов, сверили по картам планы обработок в разрезе районов, провели разъяснительную работу со специалистами и населением.

В текущем году в Туркестанской области против мароккской саранчи планируется обработать порядка 84 тыс. гектаров.

Из-за сложившихся погодно-климатических условий в южных регионах республики, защитные мероприятия против стадных саранчовых в Туркестанской области будут начаты с 10 апреля, что на 5-10 дней раньше запланированного срока.

В настоящее время в Туркестанскую область доставлены препараты для обработки 51 тыс. гектаров, заключены договоры на проведение химических обработок с РГП "Фитосанитария" агрегатами ультрамалообъемных опрыскивателей (УМО) и ранцевыми опрыскивателями. Также будут заключены договоры с другими поставщиками услуг по обработке аэрозольными генераторами и наземными опрыскивателями.

Особое внимание было уделено мероприятиям исключающих возможность миграции саранчовых вредителей на приграничные территории с Узбекистаном.

Необходимо отметить, что в 2017 году произошло резкое увеличение площадей под обработку против мароккской саранчи в Туркестанской области на 172,584 тыс. гектаров. В 2018 году в области было обработано по мароккской саранче – 258,9 тыс. гектаров.

По данным МСХ РК, в текущем году в целом по республике прогнозируется распространение вредных и особо опасных вредных организмов и карантинных объектов на площади 3,9 млн гектаров, в том числе стадных саранчовых вредителей 950,4 тыс. гектаров, болезней зерновых 2,3 млн гектаров.

Из республиканского бюджета для защитных мероприятий против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов выделено 4,4 млрд тенге, в том числе на борьбу со стадными саранчовыми вредителями выделено – 2,1 млрд тенге.

В 2019 году химические обработки против стадных видов саранчовых будут проведены на площади 950,4 тыс. гектаров, в том числе против итальянского пруса – 570,3 тыс. гектаров, азиатской саранчи – 206,5 тыс. гектаров и мароккской саранчи 173,6 тыс. гектаров.

Закуплены пестициды на всю прогнозируемую площадь, в том числе имидаклоприды - 10 298,29 литров на площадь 171,6 тыс. гектаров, фосфорорганические соединения - 43 528,2 литров на площадь 290,2 тыс. гектаров и биоинсектициды - 1153,5 литров на площадь 6,1 тыс. гектаров. Завершаются конкурсные процедуры по закупу ингибиторов синтеза хитина - 3659,7 литров на площадь 104,3 тыс. гектаров.

Кроме того, имеется запас пестицидов на площадь 520,6 тыс. гектаров, или 54% от прогноза.

Для проведения защитных мероприятий против стадных саранчовых в 2019 году будет задействовано более 2 тыс. специалистов, 180 единиц специальной опрыскивающей техники, в том числе 12 самолетов, 18 единиц сверхлегкой авиации (СЛА), 22 единицы аэрозольных газогенераторов (ГАРД), 61 единицы наземных опрыскивателей, 47 единиц ультрамалообъемных опрыскивателей (УМО) и 20 ранцевых опрыскивателей.

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