В Казахстане начнутся кардинальные реформы - Токаев
Фото: Акорда
Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Италия" в Риме.
В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в два раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6-7%, что позволит нам вдвое увеличить объем экономики к 2029 году. Это требует проведения масштабных реформ. Наряду с политическими преобразованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики, что я считаю необходимым условием для успеха. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель - привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", - подчеркнул глава государства.
Токаев отметил, что, несмотря на геополитическую ситуацию в мире, Республика Казахстан уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в регионе.
Мы выявили и устранили излишние требования к бизнесу, чтобы создать более гибкую и удобную для инвесторов среду. Недавно был создан Инвестиционный совет, наделенный широкими полномочиями, которые будут способствовать реализации инвестиционных проектов за счет оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки", - отметил он.
По мнению Токаева, энергетический сектор является основным направлением экономического сотрудничества между двумя странами.
Более 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу, что обеспечивает около 10% потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии - давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли", - заявил президент.
Говоря о перспективах взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, президент подчеркнул, что Казахстан стал первой страной в регионе, ратифицировавшей Парижское соглашение и взявшей на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.
Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 трлн кВт-ч. Он вызвал интерес у таких крупнейших мировых компаний, как французская Total, саудовская ACWA Power, Masdar из ОАЭ и немецко-шведская Svevind Energy Group. Эти компании намерены реализовать проекты по генерации 43 ГВт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счет "зеленых" источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды", - сказал президент.
Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, глава государства призвал итальянский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья.
По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше $46 трлн. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского Союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", - заявил Токаев.
По мнению президента, еще одной актуальной сферой сотрудничества является транспортно-логистическая отрасль. В стремлении стать региональным хабом Казахстан активно занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Средний коридор эффективно дополняет инициативу "Пояса и пути". Мы намерены связать его с Трансъевропейской транспортной сетью ЕС и стратегией "Глобальные ворота" Также поддерживаем инициативу "Большой семерки" по партнерству в области глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII). За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более $35 млрд. В ближайшие три года мы планируем построить свыше 1300 километров железных дорог. Это позволит увеличить транспортировку товаров в направлении Китая, Южной Азии и Европы. Поэтому мы приглашаем итальянских инвесторов принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров. Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма", - сказал президент.
Токаев отметил, что более 70% территории РК пригодно для земледелия, что делает страну житницей Центральной Азии.
Мы входим в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Наша сельхозпродукция поставляется в более чем 80 стран мира. Учитывая растущий дефицит продовольствия в мире, мы ставим перед собой задачу утроить производительность этого сектора и вдвое увеличить экспорт. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими партнерами в области выращивания зерновых и масличных культур, а также производства макаронных изделий, мяса и молока", - подметил президент.
Также глава государства проинформировал участников круглого стола об инвестиционных возможностях в сферах биотехнологий, фармацевтики. Он призвал ряд крупных итальянских компаний в этой области локализовать свое производство в Казахстане. Отдельно лидер Казахстана остановился на преимуществах развития IT-отрасли и международного финансового центра "Астана".
По данным Акорды, в завершение круглого стола состоялась церемония подписания следующих документов:
- соглашение между АО "Самрук-Казына" и Balestra, определяющее условия и сроки реализации проекта по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тысяч тонн в год в селе Тайконыр Сузакского района Туркестанской области;
- рамочное соглашение между АО "НУХ "Байтерек" и SACE об установлении лимита по страхованию сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отраслях экономики;
- соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Энерго" и Ansaldo Energia SpA, предусматривающее реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт;
- меморандум о сотрудничестве между НПП "Атамекен" и Confiindustria, направленный на поддержку итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии, а также укрепление экономических и торговых отношений между бизнесом Казахстана и Италии.