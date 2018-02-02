Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют изменить границы двух регионов путем передачи более 1 тыс. гектаров земли Алматинской области в Жамбылскую область, передает корреспондент агентства.

Проект соответствующего постановления правительства РК опубликован на портале " Открытые НПА ". "Правительство РК постановляет изменить границы Алматинской и Жамбылской областей путем включения части земель Жамбылского района Алматинской области в границы Кордайского района Жамбылской области общей площадью 1091,78 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа, который будет доступен для публичного обсуждения до 15 февраля 2018 года.

На передаваемых землях расположены девять участков, находящихся в пользовании Республиканского государственного учреждения "Гвардейская районная эксплуатационная часть" МО РК (1050,3 гектара), Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МОН РК (6,72 гектара), Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МОН РК (0,9 гектара), Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" МОН РК (20,55 гектара), частного лица (4 участка общей площадью около 3 гектаров) и "Алматинского" военного совхоза (10,32 гектара).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления правительства, передача части земель Жамбылского района Алматинской области, в том числе бывшего военного совхоза "Алматинский" в состав Кордайского района Жамбылской области будет способствовать упорядочению функционального зонирования территорий, созданию целостной планировочной структуры, улучшению оказания населению государственных услуг.

"В настоящее время государственные услуги для жителей бывшего военнного совхоза "Алматинский" оказываются в селе Узынагаш Алматинской области, расположенном в 150 километрах от данного населенного пункта. В случае принятия проекта жители бывшего военного совхоза "Алматинский" будут обслуживается в районном центре Кордайского района Жамбылской области, расположенном в 80 километрах от данного населенного пункта. Кроме этого, жители населенного пункта будут обеспечены пастбищными угодьями", - говорится в пояснении.

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