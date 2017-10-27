Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены ужесточить ответственность за несанкционированные полеты. Об этом сегодня на совещании сообщил председатель Комитета гражданской авиации МИР РК Талгат Ластаев, передает корреспондент агентства.

"Предполагается ужесточить административную ответственность за нарушение порядка использования воздушного пространства, в том числе за вылеты без предоставления плана полета - несанкционированные полеты", - сказал Ластаев.

Он отметил, что в настоящее время административный штраф за несанкционированный полет составляет всего 10 МРП, что несопоставимо с угрозой безопасности полетов. В этой связи КГА намерен инициировать поправки в части увеличения штрафа.

При этом глава КГА обратил внимание на то, что для наложения штрафа необходим акт расследования авиационного инцидента. Но в случае затягивания сроков его составления более двух месяцев нарушители уходят от ответственности.

"Для оперативного выявления несанкционированных полетов и нарушений необходимо привлекать на местах сотрудников МВД, участковых инспекторов и патрульно-постовой службы", - подчеркнул Ластаев.

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