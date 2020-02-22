Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены лицензировать производство ювелирных изделий и торговлю ими. Об этом в ответе на запрос депутатов сената сообщил премьер-министра РК Аскар Мамин.



В депутатском запросе был поднят вопрос об усилении контроля за реализаторами ювелирной продукции и за оборотом изделий из драгоценных металлов.



"На сегодняшний день вопрос ужесточения ввоза на территорию Казахстана ювелирных изделий прорабатывается уполномоченными органами в части возможности осуществления ввоза только через аэропорт Алматы с прекращением ввоза через другие региональные аэропорты страны. Также рассматривается вопрос о введении лицензирования на торговлю и производство ювелирных изделий, что позволит наладить ведение единого и полного учета лиц, занимающихся данной деятельностью, а также эффективно противостоять их ввозу на территорию страны контрабандным путем", - проинформировал премьер-министр.



Он также отметил, что за 2019 год проведено 939 проверок (внеплановые проверки, профилактический контроль) в отношении юридических и физических лиц, реализующих ювелирные изделия. Установлено 560 нарушений, выдано 506 предписаний об устранении нарушений, вынесено 243 постановления по делу об административном правонарушении с наложением административных штрафов на сумму 1 млн 313 тыс. тенге. Проверено 51 145 ювелирных изделий, выявлено: 5707 изделий без пробирного клейма, 384 изделий без оттиска именника, 31 835 изделий без наличия информации на ярлыках, у 3660 изделий отсутствие экспертного заключения уполномоченного органа и у 302 изделий отсутствие акта государственного контроля.



Кроме того, в ответе премьер-министра сообщается, что в настоящее время заинтересованными государственными органами (МИИР, МНЭ, МФ, МТИ) в рамках текущей законотворческой деятельности прорабатывается вопрос внесения поправок в Налоговый кодекс РК в части освобождения от НДС оборотов по реализации аффинированного золота и серебра производителей ювелирных изделий.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства