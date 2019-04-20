В Казахстане намерены штрафовать распространителей "серых тарелок"

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Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане предлагается установить административную ответственность за нарушение действующего запрета по распространению нелицензионных зарубежных спутниковых устройств, так называемых "серых тарелок". Об этом на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности сообщила вице-министр информации и общественного развития РК Нургуль Мауберлинова, передает Kazakhstan Today.

"На протяжении долгого времени существует проблема по вещанию на территории нашей страны незарегистрированных зарубежных спутниковых операторов. Данная проблема заключается в том, что зарубежные спутниковые операторы не выполняют требования законодательства страны, а также не транслируют отечественные телеканалы. Таким образом, граждане, использующие "серые тарелки", живут вне информационного пространства Казахстана", - цитирует Мауберлинову Kazpravda.kz .

Вице-министр напомнила, что первый шаг по решению данной проблемы уже был предпринят в 2017 году.

"В частности, был установлен запрет на распространение спутниковых устройств операторов телерадиовещания, не имеющих лицензий в области телерадиовещания. Однако ввиду отсутствия ответственности, установленный запрет не показал значительных результатов по устранению данной проблемы. Таким образом, по данному вопросу возникает необходимость установления ответственности. При этом к ответственности будут привлекаться физические или юридические лица, которые распространяют "серые тарелки" на территории республики. То есть данная ответственность не будет распространяться на граждан, купивших их для личного пользования, а также тех, кто их уже установил", - подчеркнула Мауберлинова.

Ранее на расширенном заседании коллегии глава ведомства Даурен Абаев заявил, что Министерство работает над решением проблемы с "серыми" спутниковыми тарелками. По его словам, около 600 тыс. домохозяйств в Казахстане находятся вне казахстанского информационного поля.

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