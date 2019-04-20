В Казахстане намерены штрафовать распространителей "серых тарелок"

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"На протяжении долгого времени существует проблема по вещанию на территории нашей страны незарегистрированных зарубежных спутниковых операторов. Данная проблема заключается в том, что зарубежные спутниковые операторы не выполняют требования законодательства страны, а также не транслируют отечественные телеканалы. Таким образом, граждане, использующие "серые тарелки", живут вне информационного пространства Казахстана", - цитирует Мауберлинову Kazpravda.kz.
Вице-министр напомнила, что первый шаг по решению данной проблемы уже был предпринят в 2017 году.
"В частности, был установлен запрет на распространение спутниковых устройств операторов телерадиовещания, не имеющих лицензий в области телерадиовещания. Однако ввиду отсутствия ответственности, установленный запрет не показал значительных результатов по устранению данной проблемы. Таким образом, по данному вопросу возникает необходимость установления ответственности. При этом к ответственности будут привлекаться физические или юридические лица, которые распространяют "серые тарелки" на территории республики. То есть данная ответственность не будет распространяться на граждан, купивших их для личного пользования, а также тех, кто их уже установил", - подчеркнула Мауберлинова.
Ранее на расширенном заседании коллегии глава ведомства Даурен Абаев заявил, что Министерство работает над решением проблемы с "серыми" спутниковыми тарелками. По его словам, около 600 тыс. домохозяйств в Казахстане находятся вне казахстанского информационного поля.
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