02.07.2025, 17:55 32381
В Казахстане намерены запретить наличный расчет при покупке жилья в новостройках
Для проведения платежа дольщик должен будет указать специальный код назначения платежа и номер договора долевого участия
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Нацбанк разработал проект постановления "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правления Национального банка Республики Казахстан" по вопросам платежей и переводов денег, сообщает пресс-служба банка.
Вносится дополнение в закон о платежах и платежных системах, которое предусматривает, что все платежи по договорам долевого участия должны осуществляться в безналичной форме, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной строительной компании через банки", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что данное требование будет распространяться только на сделки на первичном рынке и направлено оно на защиту прав дольщиков от рисков, связанных с незарегистрированными договорами долевого участия.
Для проведения платежа дольщик должен будет указать специальный код назначения платежа и номер договора долевого участия. Банки при приеме платежей с таким КНП будут проверять наличие зарегистрированного договора долевого участия в единой информационной системе. Если договор не зарегистрирован, то есть у уполномоченной компании-застройщика отсутствует право на сбор средств, то банк будет отказывать в приеме платежа", - добавили в пресс-службе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят контроль за долевым строительством.
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02.07.2025, 20:44 24201
В МВД объяснили поправки в закон об обороте оружия в Казахстане
Требования по приобретению оружия остаются прежними
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД разъяснили поправки в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", сообщает Polisia.kz.
18 марта 2025 года принят закон по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных госорганов, которым были внесены поправки в закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия". Внесены поправки в части исключения военнослужащих, находящихся в резерве, из категории лиц, не предоставляющих медицинские заключения при приобретении оружия.
В связи с этим внесены изменения в приказы министра внутренних дел, регламентирующие оборот гражданского и служебного оружия. Требования по приобретению оружия остаются прежними. Других изменений в правила оборота гражданского и служебного оружия не вносилось.
Гражданское спортивное пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм, а также сигнальное оружие приобретается в оружейном магазине по предъявлению справки об отсутствии судимости, проверке знаний правил безопасного обращения с оружием, сведений из Центра психического здоровья и удостоверения спортсмена, без разрешения ОВД.
Владелец сигнального оружия после его приобретения в течение семи дней обязан зарегистрировать в ОВД.
Охолощенное оружие реализуется кинематографическим организациям, театрам, циркам, музеям и юридическим и физическим лицам, имеющим лицензии на коллекционирование.
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, оружейные магазины реализуют без разрешения на их приобретение после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставления подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета оружия и патронов к нему.
Для приобретения охотничьего оружия граждане предоставляют в ОВД медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, справку о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием, удостоверение охотника. Кроме того, владелец обязан создать условие для хранения оружия.
Все разрешительные документы в сфере оборота гражданского и служебного оружия выдаются в электронном формате через портал электронного правительства "Е-лицензирование", - отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД Асылбек Идирисов.
02.07.2025, 20:23 25971
Иностранные инвесторы могут выйти из проекта ГПЗ на Карачаганаке
Фото: kpo.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Реализация проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Карачаганак в рамках действующего соглашения о разделе продукции (СРП) с участием акционеров проекта пересматривается, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
На текущем этапе министерством инициирована проработка альтернативных механизмов реализации проекта за рамками соглашения, в том числе привлечением национальных компаний", - сообщили в ведомстве.
Ранее Казахстан потребовал от представителей компаний Eni и Shell принять окончательное решение акционеров по выходу из проекта строительства ГПЗ на месторождении Карачаганак.
Заместитель главы Института национальной энергетики России Александр Фролов рассказал, почему Казахстан потребовал у Shell и Eni вернуть контроль над строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганаке.
02.07.2025, 18:27 30811
Токаев принял участие в церемонии открытия штаб-квартиры СВМДА в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса организации. Затем рота почетного караула подняла флаг СВМДА.
Приветствуя участников мероприятия, президент поздравил работников и ветеранов дипломатической отрасли страны с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что открытие в столице Казахстана головного офиса СВМДА является знаковым и историческим событием.
Более трех десятилетий назад Казахстан инициировал создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это благородное начинание получило широкую поддержку международного сообщества как своевременный шаг вперед для консолидации усилий по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе", - напомнил президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нарастание геополитической напряженности и ослабление принципов многосторонности представляют собой вызовы как для региональной, так и для глобальной стабильности. Он подчеркнул, что Казахстан привержен последовательной реализации масштабных политических и экономических реформ.
Отдельно глава государства остановился на усилиях страны по масштабному развитию инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта и цифровизации.
Еще одним стратегическим направлением президент назвал модернизацию сельского хозяйства, которая продолжает способствовать экономической диверсификации и продовольственной безопасности.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов всем участникам СВМДА и выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА.
02.07.2025, 16:18 36756
Реорганизация Антикора: КНБ сделал заявление
Фото: gov.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан сделал заявление о создании службы по противодействию коррупции, передает корреспондент агентства.
Указом главы государства Агентство РК по противодействию коррупции реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности. Образовано новое ведомство - служба по противодействию коррупции КНБ. В этой связи комитетом проводится ряд организационных, управленческих и практических мероприятий. До завершения процедур правопреемственности прав и обязательств реорганизованное ведомство будет функционировать в прежнем режиме", - заявили в комитете.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления".
02.07.2025, 14:41 42191
Водителя-штрафника с долгами на 220 миллионов тенге задержали в Астане
Мужчина систематически нарушал ПДД, проигнорировав десятки постановлений
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники дорожной полиции Астаны задержали водителя-рекордсмена с долгами на 220 миллионов тенге, сообщает ДП столицы.
Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции задержали водителя автомобиля марки TANK, на котором числится административных штрафов на сумму более 220 миллионов тенге. Установлено, что автомобилем управлял 40-летний житель Астаны, который трудоустроен в компании - собственнике транспортного средства. Мужчина систематически нарушал ПДД, проигнорировав десятки постановлений", - рассказали в полиции.
Машину водворили на спецстоянку.
По факту начато исполнительное производство - делами водителя занимаются частные судебные исполнители. В его отношении будут приняты предусмотренные законом меры, вплоть до взыскания задолженности", - сообщили в департаменте.
В полиции напомнили, что нарушители будут нести ответственность в установленном законом порядке, уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности.
Водителям настоятельно рекомендуется своевременно оплачивать штрафы и соблюдать правила дорожного движения", - напомнили в ведомстве.
Напомним, по данным Генпрокуратуры РК, в Казахстане в 2024 году зафиксирован резкий рост количества ДТП, при этом более половины из них - 55% - приходится на 6 регионов. За 12 месяцев 2024 года в ДТП пострадали 40 873 человека, из них 2452 погибли.
02.07.2025, 14:05 44436
В Казахстане зафиксирован резкий рост количества ДТП - Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане зафиксирован резкий рост количества дорожно-транспортных происшествий - на 98,9%, рассказал на брифинге в СЦК директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени Н.Д. Батпенова Олжас Бекарисов.
Если в 2023 году было зарегистрировано 15 886 ДТП, то в 2024 году уже 31 597 случаев. Одной из причин такого роста стало изменение методики учета: теперь в статистику включаются все случаи, когда участники аварий обращались за медицинской помощью вне зависимости от степени вреда здоровью", - уточнил спикер.
По его словам, более половины всех ДТП в стране - 55% - приходится на 6 регионов: Алматы, Алматинскую, Жамбылскую и Актюбинскую области, Астану и Шымкент.
В структуре смертности от несчастных случаев доля смертности от ДТП составляет 23,5%.
В структуре смертности от несчастных случаев доля смертности от ДТП составляет 23,5%.
За 12 месяцев 2024 года в ДТП пострадали 40 873 человека, из них 2452 погибли. При скорости свыше 80 км/ч вероятность гибели пешехода при наезде превышает 90%. В условиях городской среды снижение скорости с 60 до 50 км/ч позволяет сократить смертность на пешеходных переходах на 30-40%. Международная практика подтверждает, что даже частичный контроль за соблюдением скоростного режима способен снизить количество ДТП на 20-25%. По статистике ВОЗ, использование ремней безопасности снижает риск смерти на 40-50%, риск получения серьезных увечий - на 25%", - отметил Бекарисов.
В целом за последние пять лет показатель смертности от травм снизился более чем на 19%.
Доля смертности от травм в общем показателе смертности в Казахстане по всем причинам составила 8%. По показателю смертности от травм 9 областей отнесены в красную зону. Снижение показателей смертности от травм отмечается в области Улытау, Атырауской области и в Астане. По смертности от ДТП наша страна намного отстает от стран ОЭСР", - добавил эксперт.
Напомним, 28 июня 6 человек пострадали в результате массового ДТП в пригороде Актау.
19 июня в Алматы один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП.
02.07.2025, 13:39 46626
Усилить контроль в сфере миграции поручил Токаев на заседании Совбеза
Фото: Акорда
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции были рассмотрены на заседании Совета безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.
Глава государства подчеркнул важность учета геополитических факторов и вызовов, демографических прогнозов и мотивов перемещения населения при реализации политики в области миграции.
Он указал на необходимость обеспечения контроля за недопущением нелегальной миграции, а также стимулирования повышения человеческого капитала страны.
По итогам заседания правительству даны конкретные поручения, в том числе пересмотреть и проанализировать функционал государственных органов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в сфере миграции.
02.07.2025, 12:44 35746
Издательский дом стоимостью 2,6 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы
В 2016 году акции издательства были незаконно приватизированы частным лицом по заниженной цене
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула в государственную собственность 100% акций АО "Баспалар үйі" ("Издательский дом") стоимостью 2,6 млрд тенге.
В 2016 году акции, ранее принадлежавшие Министерству культуры и спорта РК, стоимостью 2,6 млрд тенге были незаконно приватизированы частным лицом по заниженной цене", - рассказали в прокуратуре.
Ведомство обратилось в суд с иском о признании сделки недействительной.
Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований прокуратуры оставлено без изменения и вступило в законную силу", - сообщает ведомство.
Ранее в Алматы в госсобственность вернули более 840 га земли в горной местности стоимостью 54 млрд тенге.
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