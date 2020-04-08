В Казахстане не будут штрафовать за несвоевременную сдачу статотчетов

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК отменил штрафы за несвоевременную сдачу отчетности респондентам, передает Kazakhstan Today.

В период действия чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции административные дела в отношении респондентов за нарушение порядка предоставления первичных статистических данных в этот период по статье 497 КоАП РК возбуждаться не будут", - сообщили в пресс-службе МНЭ РК.

Также отмечается, что по ранее наложенным штрафным санкциям не будут взиматься суммы штрафа и направляться материалы для принудительного их взимания.

Напоминаем, что 23 марта 2020 года президентом РК поручено исключить любое давление на предпринимателей со стороны правоохранительных и фискальных органов, в том числе и привлечения к административной ответственности", - заключили в ведомстве.

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